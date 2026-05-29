Минздрав Крыма: работа медорганизаций в праздничные и выходные дни

Министерство здравоохранения Республики Крым информирует жителей и гостей региона о режиме работы медицинских организаций в предстоящие праздничные и выходные дни – с 29 мая 2026 года по 1 июня 2026 года (включительно).
В указанный период медицинскими организациями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, будет обеспечено:
- оказание неотложной медицинской помощи, в том числе на дому, с 08:00 до 14:00;
- работа отделений для приема температурящих больных с 08:00 до 14:00;
- динамическое наблюдение за пациентами с ОРВИ и гриппом, находящимися на амбулаторном лечении, а также за пациентами, страдающими другими заболеваниями, требующими медицинского наблюдения;
- работа контакт-центров с 08:00 до 14:00.
Графики работы медучреждений дополнительно размещены на официальных сайтах всех медицинских организаций.
Медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь в условиях круглосуточных стационаров, будет обеспечено оказание медицинской помощи больным в полном объеме, в соответствии с графиками работы по медицинской организации в праздничные и выходные дни.
Служба скорой медицинской помощи будет работать ежедневно и круглосуточно.
Напоминаем о работе «горячей линии» Минздрава Республики Крым», звонки принимаются по номерам телефонов: 122; 8 800 733 33 34; 8 800 733 33 12.
источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК
