Минздрав Крыма: работа медорганизаций в праздничные и выходные дни

Министерство здравоохранения Республики Крым информирует жителей и гостей региона о режиме работы медицинских организаций в период с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года (включительно).
В указанный период медицинскими организациями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, будет обеспечено:
- оказание неотложной медицинской помощи, в том числе на дому, ежедневно с 08:00 до 20:00, в выходные дни (суббота, воскресенье) до 16:00;
- работа отделений для приема температурящих больных с 08:00 до 14:00;
- динамическое наблюдение за пациентами с ОРВИ и гриппом, находящимися на амбулаторном лечении, а также за пациентами, страдающими другими заболеваниями, требующими медицинского наблюдения;
- осуществление экспресс-тестирования, а также при необходимости забор биологического материала для проведения лабораторного обследования на Covid-19, грипп и его доставку в лаборатории;
- амбулаторный прием с 3 по 11 января, с 08-00 до 14-00 участковыми терапевтами, участковыми врачами общей практики, участковыми педиатрами, взрослыми и детскими стоматологами, а также другими врачами – специалистами согласно имеющейся потребности;
- работа контактных центров медицинских организаций амбулаторно-поликлинического звена по вопросам оказания медицинской помощи и обеспечению лекарственными препаратами, ежедневно с 08:00 до 14:00.
Графики работы медучреждений дополнительно размещены на официальных сайтах всех медицинских организаций.
Медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь в условиях круглосуточных стационаров, будет обеспечено оказание медицинской помощи больным в полном объеме, в соответствии с графиками работы по медицинской организации в праздничные и выходные дни.
Служба скорой медицинской помощи будет работать ежедневно и круглосуточно.
Напоминаем о работе «горячей линии» Минздрава Республики Крым», звонки принимаются по номерам телефонов: 122; 8 800 733 33 34; 8 800 733 33 12.
