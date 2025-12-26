Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Минздрав Крыма: работа медорганизаций в праздничные и выходные дни
Новости Республики
Минздрав Крыма: работа медорганизаций в праздничные и выходные дни
фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Минздрав Крыма: работа медорганизаций в праздничные и выходные дни

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 16:52 26.12.2025

Министерство здравоохранения Республики Крым информирует жителей и гостей региона о режиме работы медицинских организаций в период с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года (включительно).

В указанный период медицинскими организациями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, будет обеспечено:

  • оказание неотложной медицинской помощи, в том числе на дому, ежедневно с 08:00 до 20:00, в выходные дни (суббота, воскресенье) до 16:00;
  • работа отделений для приема температурящих больных с 08:00 до 14:00;
  • динамическое наблюдение за пациентами с ОРВИ и гриппом, находящимися на амбулаторном лечении, а также за пациентами, страдающими другими заболеваниями, требующими медицинского наблюдения;
  • осуществление экспресс-тестирования, а также при необходимости забор биологического материала для проведения лабораторного обследования на Covid-19, грипп и его доставку в лаборатории;
  • амбулаторный прием с 3 по 11 января, с 08-00 до 14-00 участковыми терапевтами, участковыми врачами общей практики, участковыми педиатрами, взрослыми и детскими стоматологами, а также другими врачами – специалистами согласно имеющейся потребности;
  • работа контактных центров медицинских организаций амбулаторно-поликлинического звена по вопросам оказания медицинской помощи и обеспечению лекарственными препаратами, ежедневно с 08:00 до 14:00.
Узнайте больше:  Сергей Аксёнов: "В Крыму предприняты все необходимые меры безопасности"

Графики работы медучреждений дополнительно размещены на официальных сайтах всех медицинских организаций.

Медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь в условиях круглосуточных стационаров, будет обеспечено оказание медицинской помощи больным в полном объеме, в соответствии с графиками работы по медицинской организации в праздничные и выходные дни.

Служба скорой медицинской помощи будет работать ежедневно и круглосуточно.

Напоминаем о работе «горячей линии» Минздрава Республики Крым», звонки принимаются по номерам телефонов: 122; 8 800 733 33 34; 8 800 733 33 12.

источник: по информации пресс-службы Министерства здравоохранения Республики Крым

Просмотры: 7

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.