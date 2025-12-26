Минздрав Крыма: работа медорганизаций в праздничные и выходные дни

Медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь в условиях круглосуточных стационаров, будет обеспечено оказание медицинской помощи больным в полном объеме, в соответствии с графиками работы по медицинской организации в праздничные и выходные дни.

