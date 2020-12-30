Минздрав Крыма решил «коечную проблему»: для больных с коронавирусом есть тысяча свободных мест

Около тысячи свободных коек есть в Крыму для лечения больных с коронавирусом и пневмониями. Б этом сообщил руководитель регионального Росздравнадзора Василий Климов.

На сегодняшний день в Республике Крым у нас развернуто 3 930 коек, занято по состоянию на 28 декабря – 2 963. Фактически у нас есть резерв – порядка тысячи свободных коек, – сообщил Климов.

Как уточнил министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко, развернуто 2 084 коек для лечения пациентов с коронавирусом и 1 046 – с внегоспитальными пневмониями, из них 200 коек оснащены аппаратами ИВЛ. 127 коек развернуто за последнюю неделю.

В стационары госпитализировано 811 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, мы отмечаем рост госпитализации на этой неделе на 302 человека – на 59% по уровню прошлой недели. Но в то же время у нас увеличилось количество выписанных пациентов на 33%, отмечается увеличение количества требующих госпитализации пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония»: госпитализировано 560 человек – на 166 больше уровня прошлой недели, – рассказал Остапенко.

144 пациента в Крыму — в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.