Пеноплекс
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Минздрав Крыма верит в коллективный иммунитет от «ковида». Надо привить еще 700 тысяч человек

crimeapress_news

verevo
Минздрав Крыма верит в коллективный иммунитет от «ковида». Надо привить еще 700 тысяч человек
Скриншот: Вести

Минздрав Крыма верит в коллективный иммунитет от «ковида». Надо привить еще 700 тысяч человек

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:17 20.10.2021

В Крыму для создания популяционного иммунитета необходимо привить к декабрю около 700 тысяч человек. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский.

Всего для создания популяционного иммунитета нам нужно привить 1,212 млн человек. На сегодняшний день у нас привито первым компонентом 560 тысяч человек, обоими компонентами – 515 тысяч. Соответственно, для создания популяционного иммунитета нужно привить порядка 700 тысяч человек. Это к декабрю, – сказал Лясковский.

Также он сообщил, что решение о введении обязательной вакцинации для некоторых категорий граждан касается 300-400 тысяч человек.

Точной цифры однозначно нет, сколько сейчас надо привить работающего населения. Как минимум, мы можем ориентироваться на то, что у нас более половины взрослого населения работает в организованных коллективах. То есть, можно говорить о цифре порядка 300-400 (тысяч) человек активно работающих граждан, – отметил Лясковский.

При этом нагрузку на действующие прививочные пункты минздрав Крыма пока не прогнозирует. В трудовые коллективы нагрянут выездные бригады медиков.

Прививать по последнему постановлению Роспотребнадзора необходимо организованные коллективы, будут мобильные бригады приезжать и осуществлять вакцинацию на рабочем месте. Для этого необходимо руководителям организаций обратиться в ближайшее медучреждение, согласовать перечень подлежащих вакцинации лиц, — рассказал замглавы минздрава РК.

Лясковский заверил: вакцины в Крыму для проведения обязательной вакцинации достаточно. Сейчас в Республике имеется порядка 177 тысяч доз вакцины, она продолжает поступать в плановом порядке. На сегодня в регионе для проведения иммунизации развернуто более 120 пунктов вакцинации, в том числе 68 мобильных.

Минздрав Крыма верит в коллективный иммунитет от «ковида». Надо привить еще 700 тысяч человек

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.