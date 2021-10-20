Минздрав Крыма верит в коллективный иммунитет от «ковида». Надо привить еще 700 тысяч человек

В Крыму для создания популяционного иммунитета необходимо привить к декабрю около 700 тысяч человек. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский.

Всего для создания популяционного иммунитета нам нужно привить 1,212 млн человек. На сегодняшний день у нас привито первым компонентом 560 тысяч человек, обоими компонентами – 515 тысяч. Соответственно, для создания популяционного иммунитета нужно привить порядка 700 тысяч человек. Это к декабрю, – сказал Лясковский.

Также он сообщил, что решение о введении обязательной вакцинации для некоторых категорий граждан касается 300-400 тысяч человек.

Точной цифры однозначно нет, сколько сейчас надо привить работающего населения. Как минимум, мы можем ориентироваться на то, что у нас более половины взрослого населения работает в организованных коллективах. То есть, можно говорить о цифре порядка 300-400 (тысяч) человек активно работающих граждан, – отметил Лясковский.

При этом нагрузку на действующие прививочные пункты минздрав Крыма пока не прогнозирует. В трудовые коллективы нагрянут выездные бригады медиков.

Прививать по последнему постановлению Роспотребнадзора необходимо организованные коллективы, будут мобильные бригады приезжать и осуществлять вакцинацию на рабочем месте. Для этого необходимо руководителям организаций обратиться в ближайшее медучреждение, согласовать перечень подлежащих вакцинации лиц, — рассказал замглавы минздрава РК.

Лясковский заверил: вакцины в Крыму для проведения обязательной вакцинации достаточно. Сейчас в Республике имеется порядка 177 тысяч доз вакцины, она продолжает поступать в плановом порядке. На сегодня в регионе для проведения иммунизации развернуто более 120 пунктов вакцинации, в том числе 68 мобильных.