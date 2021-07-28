Минздрав Крыма: за последние две недели есть снижение числа тяжёлых больных COVID-19  

За последние две недели динамика по количеству тяжёлых больных COVID-19 имеет тенденцию к небольшому снижению, так количество тяжёлых больных снизилось на 10 % по сравнению с предыдущим периодом. Об этом сообщил министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко.

На сегодняшний день коечный фонд для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией составляет 3 716 коек в 31 организации здравоохранения, за прошедшую неделю мы дополнительно развернули 430 коек. На минувшей неделе в стационары госпитализировано 1 132 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, что на 233 человека или 17 процентов ниже уровня прошлой недели, — рассказал министр.

Количество пациентов с диагнозом внебольничная пневмония, требующих госпитализации стало больше на 35,3% и составило 180 человек (133 прошлая неделя). В целом общий уровень госпитализированных уменьшился на 186 человек или на 12 % (1 498 на прошлой неделе и 1 312 на этой неделе).

На сегодняшний день в стационарах на лечении находится 3 279 пациентов с диагнозом новая коронавирусная инфекция и внебольничная пневмония. На амбулаторном лечении находится 4 058 человек, — отметил Остапенко.

Из продолжающих лечение 336 пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. 1034 пациента получают оксигенотерапию в условиях стационара.

Убедительно прошу, уважаемых крымчан, находиться дома при проявлении симптоматики заболевания. Мы отмечаем, что сейчас также достаточно широко распространена ротовирусная инфекция, начало которой схоже с коронавирусной. Все руководители первичного звена здравоохранения императивно нацелены на обеспечение своевременного доезда на дом к таким пациентам. Сформированы дополнительные бригады для обслуживания экстренных вызовов. Мы максимально освобождаем медицинских работников от непрофильных функций, — рассказал глава минздрава.

По его информации, во всех больницах Крыма имеются волонтёры, которые помогают медикам.