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Минздрав намерен сделать свидетельство о смерти электронным
иллюстрация: chambertrain.co.uk

Минздрав намерен сделать свидетельство о смерти электронным

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 19:50 31.07.2020

Минздрав предлагает выдавать медицинское свидетельство о смерти в форме электронного документа. Также электронные свидетельства о смерти могут начать выдаваться в случае перинатальной смерти. Проект приказа об этом Минздрав опубликовал для общественного обсуждения.

Медицинское свидетельство о смерти выдает больница, диспансер или поликлиника. Его оформляют в течение суток после установления причины смерти. Сейчас родственники или законные представители умершего получают бумажное свидетельство о смерти. Его нужно предоставить в органы ЗАГС, где делается отметка, что человек умер. Свидетельство в ЗАГС могут передавать и агенты при организации похорон. Но это платная услуга. Заявление о смерти можно подать и через портал госуслуг, — отмечает «Российская газета».

В ЗАГСе родственникам выдают уже справку о смерти человека. Она нужна, чтобы, например, получить пособие на погребение, не полученную умершим пенсию, при совершении действий с недвижимостью.

Когда проект приказа будет утвержден, родственникам уже не нужно будет дважды ходить в ЗАГС. Медучреждение само направит туда данные о смерти человека. Все данные будут передаваться в нужные структуры в электронном виде.

На это потребуется согласие родственников умершего либо того лица, которое за такой справкой обращается.

Источник: «Российская газета»

Минздрав намерен сделать свидетельство о смерти электронным

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