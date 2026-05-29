Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Минздрав намерен ужесточить правила выдачи больничных
Новости Республики

Минздрав намерен ужесточить правила выдачи больничных

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 16:16 29.05.2026

Ограничить срок пятого больничного за полгода тремя днями и назначить такому пациенту врачебную комиссию, предложил Минздрав в проекте приказа. Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. «Парламентская газета» узнала, почему такая процедура необходима и кого не коснутся новые правила.

При установлении наличия ранее сформированных (выданных) листков нетрудоспособности гражданину, который за 6 месяцев, предшествующих дате фактического обращения, признавался нетрудоспособным 4 и более раз,…, лечащий врач (фельдшер, зубной врач) при принятии решения о временной нетрудоспособности гражданина формирует (выдает) листок нетрудоспособности сроком до 3 календарных дней включительно, — говорится в проекте приказа, размещенном на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Также там предлагается назначить врачебную комиссию для таких случаев. «Врачебная комиссия вправе принять решение о необходимости прохождения дополнительных обследований и (или) оказания медицинской помощи в стационарных условиях в плановой форме, — говорится в проекте приказа.

В пояснительной записке к проекту документа указывается, что новое правило не распространяется на случаи формирования больничного при уходе за больным членом семьи, беременности, социально значимых заболеваниях и заболеваниях с почечной недостаточностью, карантине, а также лечении в стационаре.

Предложение Минздрава требует объективного рассмотрения. Если человек берет больничный четыре и более раза за полгода, уходя на больничный почти каждый месяц, это серьезный сигнал. Возможно, причина кроется в неправильно подобранном лечении или в том, что пациент вовсе не следует рекомендациям врача, рискуя своим здоровьем, — прокомментировал предложение Минздрава для «Парламентской газеты» председатель Комитета Государственной Думы по охране здоровья Сергей Леонов.

По мнению парламентария, когда речь идет о пятом больничном листе за такой короткий срок, необходимо разобраться в корне проблемы.

Узнайте больше:  Погода в Крыму на этой неделе - дожди, говорят синоптики

При этом важно помнить, что организация врачебной комиссии для проведения углубленной диагностики — необходимая и важная мера. На основе ее заключения будет принято решение о продлении или закрытии листа нетрудоспособности.

Важно понимать, что для тех, кто действительно болен, это не преграда, а шанс получить более качественную медицинскую помощь и выяснить истинную причину частых заболеваний, — отметил Сергей Леонов.

В феврале Минздрав уже предлагал ужесточить выдачу больничных тем, кто часто болеет. Тогда ведомство планировало выдавать листки нетрудоспособности таким людям только на пять календарных дней, а продлевать по решению врачебной комиссии.

источник: «Парламентская газета»

Просмотры: 2 119

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.