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Минздрав – о пунктах вакцинации против коронавируса в Крыму

Минздрав – о пунктах вакцинации против коронавируса в Крыму

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:34 02.03.2021

По информации министерства здравоохранения РК, в Симферопольском районе функционирует 6 пунктов вакцинации против коронавируса (все – стационарные, на базе Симферопольской центральной районной клинической больницы). Также работает мобильная прививочная бригада.

Вакцинация против COVID-19 также проводится в прививочных кабинетах Гвардейской районной больницы, Перовской, Пионерской и Кольчугинской участковых больницах, а также в Мирновской врачебной амбулатории, — отметили в республиканском минздраве.

В Алуштинском регионе функционирует 4 пункта вакцинации против COVID-19

В ГБУЗ РК «Алуштинская центральная городская больница» работает 4 пункта вакцинации против новой коронавирусной инфекции, а также выездная мобильная бригада. Об этом сообщил главный врач учреждения Иван Новицкий.

По его словам, помимо прививочного кабинета городской поликлиники, открыты пункты вакцинации во врачебных амбулаториях пгт.Партенит, селах Малореченское и Малый Маяк. Пропускная мощность пунктов вакцинации при наличии достаточных доз вакцины — до 180 прививок первым компонентом и 180 вторым компонентом в день.

Минздрав – о пунктах вакцинации против коронавируса в Крыму

Фото: пресс-служба минздрава РК.

Минздрав – о пунктах вакцинации против коронавируса в Крыму

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