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Минздрав - о случаях заражения «омикроном» в России
Иллюстрация: Alexandra_Koch, pixabay.com

Минздрав — о случаях заражения «омикроном» в России

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:36 25.12.2021

Все случаи заражения штаммом коронавируса «омикрон», зафиксированные в России (их 42) — завозные. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Иных случаев заболевания на территории РФ, вызванного указанным штаммом, на данный момент не выявлено, — заявило ведомство.

Ранее СМИ сообщали (со ссылкой на главу Минздрава РФ Михаила Мурашко), что случаи заражения омикрон-штаммом выявили внутри России. В министерстве заявили, что слова Мурашко неверно интерпретировали.

Мы ведем мониторинг и видим, что есть возникновение завозных случаев «омикрона», поэтому они быстро локализуются. Но есть на территории России сегодня случаи заражения, — сказал тогда министр.

Впервые «омикрон»-штамм в стране выявили 6 декабря. Как сообщил Роспотребнадзор, его диагностировали у двух россиян, которые вернулись из ЮАР. К 21 декабря, по словам главы ведомства Анны Поповой, число зараженных этим вариантом SARS-CoV-2 выросло до 41, все заболевшие находятся в стационарах. Позднее еще один случай зарегистрировали на Крайнем Севере — в Мурманской области. Как сообщили в местной администрации, к семье в гости приехали родственники из-за границы. Вирус выявили, когда они сдали тест на COVID-19.

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Как сообщили в ВОЗ, «омикрон»-штамм выявили в 106 странах. По предварительным данным организации, «омикрон» может снижать эффективность вакцин, но переносится легче, чем «дельта»-вариант.

По информации РБК и ТАСС.

Минздрав - о случаях заражения «омикроном» в России

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