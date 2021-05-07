Минздрав обновил рекомендации по лечению и профилактике COVID-19

Минздрав утвердил 11-ю версию Временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. Об этом пишет
Две новые вакцины.
В частности, Минздрав
Раздел по специфической профилактике инфекции у взрослых дополнен информацией о вакцине коронавирусной инактивированной цельновирионной концентрированной очищенной «КовиВак» и вакцине для профилактики COVID-19 «Спутник Лайт», — говорится в сообщении ведомства.
В нем отмечается, что также изменены схемы лечения коронавируса: из списка возможных лекарств исключен гидроксихлорохин. При этом «для пациентов, находящихся на стационарном лечении, рекомендовано применение иммуноглобулина человека против COVID-19 в качестве компонента любой из схем противовирусной терапии«.
Для упреждающей противовоспалительной терапии заболевания у взрослых возможно применение глюкокортикостероида в форме дозированного порошка для ингаляций, — говорится в сообщении.
«КовиВак» производства Центра имени Чумакова стала третьей российской вакциной от коронавируса. Она была зарегистрирована в феврале.
Вакцина создана по классической технологии и содержит «убитый» вирус, который не может нанести вреда организму. По данным института имени Чумакова, при введении препарата вырабатывается такой же иммунитет, как после перенесенного заболевания.
В свою очередь, «Спутник Лайт», разработанная в НИЦ имени Гамалеи на основе вакцины «Спутник V», была зарегистрирована накануне. Новый препарат требует однократного введения.
Кроме «КовиВак» и «Суптник Лайт» в России зарегистрированы еще две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработчик — Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ) и «ЭпиВакКорона» (новосибирский центр «Вектор»).
Рекомендации по лечению COVID-19.
В новую версию рекомендаций по лечению и профилактике COVID-19 Минздрав также обновил список препаратов для лечения коронавируса у взрослых. В него, в частности, пошел иммуноглобулин.
В рекомендациях Минздрава уточняется, что применять иммуноглобулин следует в качестве компонента любой из схем противовирусной терапии при COVID-19. Назначаться он может взрослым в стационарах. В числе противопоказаний — беременность, аутоиммунные заболевания, аллергические реакции.
При этом из списка возможных к назначению лекарственных препаратов исключен гидроксихлорохин.
Всего в списке возможных лекарственных средств для лечения коронавирусной инфекции теперь значатся пять препаратов: фавипиравир, ремдесивир, иммуноглобулин человека против COVID-19, интерферон альфа и умифеновир.
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