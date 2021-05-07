Минздрав обновил рекомендации по лечению и профилактике COVID-19

Минздрав утвердил 11-ю версию Временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. Об этом пишет «Российская газета» . В ведомстве отметили, что над рекомендациями работали более 100 российских экспертов.

Две новые вакцины.

В частности, Минздрав включил в рекомендации две новые российские вакцины — «КовиВак» и «Спутник Лайт».

Раздел по специфической профилактике инфекции у взрослых дополнен информацией о вакцине коронавирусной инактивированной цельновирионной концентрированной очищенной «КовиВак» и вакцине для профилактики COVID-19 «Спутник Лайт», — говорится в сообщении ведомства.

В нем отмечается, что также изменены схемы лечения коронавируса: из списка возможных лекарств исключен гидроксихлорохин. При этом «для пациентов, находящихся на стационарном лечении, рекомендовано применение иммуноглобулина человека против COVID-19 в качестве компонента любой из схем противовирусной терапии«.

Для упреждающей противовоспалительной терапии заболевания у взрослых возможно применение глюкокортикостероида в форме дозированного порошка для ингаляций, — говорится в сообщении.

«КовиВак» производства Центра имени Чумакова стала третьей российской вакциной от коронавируса. Она была зарегистрирована в феврале.

Вакцина создана по классической технологии и содержит «убитый» вирус, который не может нанести вреда организму. По данным института имени Чумакова, при введении препарата вырабатывается такой же иммунитет, как после перенесенного заболевания.

В свою очередь, «Спутник Лайт», разработанная в НИЦ имени Гамалеи на основе вакцины «Спутник V», была зарегистрирована накануне. Новый препарат требует однократного введения.

Кроме «КовиВак» и «Суптник Лайт» в России зарегистрированы еще две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработчик — Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ) и «ЭпиВакКорона» (новосибирский центр «Вектор»).

Рекомендации по лечению COVID-19.

В новую версию рекомендаций по лечению и профилактике COVID-19 Минздрав также обновил список препаратов для лечения коронавируса у взрослых. В него, в частности, пошел иммуноглобулин.

В рекомендациях Минздрава уточняется, что применять иммуноглобулин следует в качестве компонента любой из схем противовирусной терапии при COVID-19. Назначаться он может взрослым в стационарах. В числе противопоказаний — беременность, аутоиммунные заболевания, аллергические реакции.

При этом из списка возможных к назначению лекарственных препаратов исключен гидроксихлорохин.

Всего в списке возможных лекарственных средств для лечения коронавирусной инфекции теперь значатся пять препаратов: фавипиравир, ремдесивир, иммуноглобулин человека против COVID-19, интерферон альфа и умифеновир.