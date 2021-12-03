Минздрав РФ обновит список противопоказаний к вакцинации от коронавируса

Минздрав РФ к середине декабря обновит список медотводов от прививки против COVID-19. Врачи утверждают, что противопоказаний для запрета на вакцинацию в списке немного, сообщают «Известия» . Газета отмечает, что в настоящее время идет разработка документа на уровне министерства. Проект был направлен в Роспотребнадзор для уточнения алгоритма его применения. О том, какие болезни будут включены в список, сообщат позднее.

На просьбу «Известий» предоставить список болезней, которые войдут в перечень противопоказаний, Минздрав ответил, что основания для медотводов коррелируют со списком противопоказаний к вакцинации, прописанным в инструкции к каждому препарату. Например, «Ковивак» противопоказан людям старше 60 лет, а «Эпиваккорона» — онкобольным, указано сейчас в рекомендациях Минздрава.

На сегодняшний день к медотводу можно отнести такие причины:

— гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины,

— тяжелые аллергические реакции в анамнезе,

— острые респираторные инфекции,

— обострение хронических заболеваний,

— возраст до 18 лет.

В то же время перечень противопоказаний к прививке для граждан с аллергическими реакциями расширять не планируется.

Ранее к противопоказаниям относился период беременности и грудного вскармливания. Однако, как заявлял главный внештатный специалист Минздрава по акушерству Роман Шмаков, во время вынашивания ребенка на сроке более 22 недель и в период грудного вскармливания вакцинация от коронавируса не противопоказана, а потому медотвод от прививки в этом случае не выдается.