Минздрав РК о работе медицинских организаций в предстоящие праздничные и выходные дни

В медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, будет обеспечено:
- прием температурящих больных, оказание неотложной медицинской помощи, в том числе на дому, ежедневно с 09:00 до 14:00;
- проведение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров;
- динамическое наблюдение за пациентами с новой коронавирусной инфекцией, гриппом и ОРВИ, находящимися на амбулаторном лечении, а также за пациентами, страдающими другими заболеваниями, требующими медицинского наблюдения;
- забор биологического материала для проведения лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию и грипп, а также его доставка в лаборатории;
- проведение плановой вакцинации граждан, в соответствии с графиками работы в праздничные и выходные дни, утвержденными приказами по медорганизации;
- работа контактных центров медицинских организаций амбулаторно-поликлинического звена по вопросам оказания медицинской помощи и обеспечению лекарственными препаратами, ежедневно с 09:00 до 14:00.
Медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь в условиях круглосуточных стационаров, будет обеспечено оказание медицинской помощи больным в условиях круглосуточных стационаров в полном объеме, в соответствии с графиками работы по медицинской организации в праздничные и выходные дни.
Графики работы поликлиник, а также порядок организации медицинской помощи населению в выходные и праздничные дни дополнительно размещены на официальных сайтах всех медицинских организаций.
Служба скорой медицинской помощи будет работать ежедневно и круглосуточно.
Напоминаем о работе «горячей линии» Минздрава Республики Крым», звонки принимаются по номерам телефонов: 122; 8 800 733 33 34; 8 800 733 33 12.
источник: по информации пресс-службы Министерства здравоохранения РК
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