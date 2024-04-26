Минздрав РК о работе медицинских организаций в предстоящие праздничные и выходные дни

прием температурящих больных, оказание неотложной медицинской помощи, в том числе на дому, ежедневно с 09:00 до 14:00;

проведение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров;

динамическое наблюдение за пациентами с новой коронавирусной инфекцией, гриппом и ОРВИ, находящимися на амбулаторном лечении, а также за пациентами, страдающими другими заболеваниями, требующими медицинского наблюдения;

забор биологического материала для проведения лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию и грипп, а также его доставка в лаборатории;

проведение плановой вакцинации граждан, в соответствии с графиками работы в праздничные и выходные дни, утвержденными приказами по медорганизации;

работа контактных центров медицинских организаций амбулаторно-поликлинического звена по вопросам оказания медицинской помощи и обеспечению лекарственными препаратами, ежедневно с 09:00 до 14:00.

Медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь в условиях круглосуточных стационаров, будет обеспечено оказание медицинской помощи больным в условиях круглосуточных стационаров в полном объеме, в соответствии с графиками работы по медицинской организации в праздничные и выходные дни.

Графики работы поликлиник, а также порядок организации медицинской помощи населению в выходные и праздничные дни дополнительно размещены на официальных сайтах всех медицинских организаций.

Служба скорой медицинской помощи будет работать ежедневно и круглосуточно.

Напоминаем о работе «горячей линии» Минздрава Республики Крым», звонки принимаются по номерам телефонов: 122; 8 800 733 33 34; 8 800 733 33 12.

источник: по информации пресс-службы Министерства здравоохранения РК