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Минздрав РК о работе медицинских организаций в предстоящие праздничные и выходные дни
фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Минздрав РК о работе медицинских организаций в предстоящие праздничные и выходные дни

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:24 26.04.2024

Министерство здравоохранения Республики Крым информирует жителей и гостей региона о работе медицинских организаций в праздничные и выходные дни (в период с 28 апреля по 1 мая, с 4 по 6 мая, с 9 по 12 мая).

В медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, будет обеспечено:

  • прием температурящих больных, оказание неотложной медицинской помощи, в том числе на дому, ежедневно с 09:00 до 14:00;
  • проведение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров;
  • динамическое наблюдение за пациентами с новой коронавирусной инфекцией, гриппом и ОРВИ, находящимися на амбулаторном лечении, а также за пациентами, страдающими другими заболеваниями, требующими медицинского наблюдения;
  • забор биологического материала для проведения лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию и грипп, а также его доставка в лаборатории;
  • проведение плановой вакцинации граждан, в соответствии с графиками работы в праздничные и выходные дни, утвержденными приказами по медорганизации;
  • работа контактных центров медицинских организаций амбулаторно-поликлинического звена по вопросам оказания медицинской помощи и обеспечению лекарственными препаратами, ежедневно с 09:00 до 14:00.
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Медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь в условиях круглосуточных стационаров, будет обеспечено оказание медицинской помощи больным в условиях круглосуточных стационаров в полном объеме, в соответствии с графиками работы по медицинской организации в праздничные и выходные дни.

Графики работы поликлиник, а также порядок организации медицинской помощи населению в выходные и праздничные дни дополнительно размещены на официальных сайтах всех медицинских организаций.

Служба скорой медицинской помощи будет работать ежедневно и круглосуточно.

Напоминаем о работе «горячей линии» Минздрава Республики Крым», звонки принимаются по номерам телефонов: 122; 8 800 733 33 34; 8 800 733 33 12.

источник: по информации пресс-службы Министерства здравоохранения РК

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