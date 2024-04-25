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Минздрав РК объясняет: почему запись к врачам узкой специализации — через участкового терапевта
фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Минздрав РК объясняет: почему запись к врачам узкой специализации — через участкового терапевта

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 16:41 25.04.2024

В Министерстве здравоохранения Республики Крым объяснили: почему запись к врачам узкой специализации организована через участкового терапевта. Первичный осмотр проводит терапевт — врач с наибольшим врачебным кругозором. Для установления диагноза и выбора дальнейшей тактики лечения узкому специалисту необходимо иметь результаты дополнительных обследований, направление на которые также может выписать терапевт.

Один и тот же симптом может быть при разных заболеваниях, например, кашель может быть при ОРВИ или при болезнях ЖКТ — терапевт разберется и направит к нужному специалисту на прием. Получение направления от участкового терапевта позволяет избегать самолечения и самостоятельной постановки диагноза, зачастую ошибочного.  За счет сокращения числа необоснованных консультаций у врача узкой специализации увеличивается время для работы с теми пациентами, которым действительно нужна его помощь. Пациентам, стоящим на динамическом наблюдении, доступна самостоятельная запись к профильному специалисту и сохраняется в полном объеме, — отмечают в пресс-службе Министерства здравоохранения РК. 

К участковому терапевту можно записаться через Единый портал государственных услуг, региональный портал государственных медицинских услуг https://crimea.k-vrachu.ru/, колл-центр медицинских учреждений региона или в регистратуре, в том числе через инфоматы, в медицинском учреждении.

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По информации пресс-службы Минздрава РК 

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