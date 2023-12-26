Прямо сейчас:
Главная | Жизнь в Республике | Здравоохранение Крыма | Минздрав РК: работа медицинских организаций в праздничные и выходные дни
актуально в республике
Минздрав РК: работа медицинских организаций в праздничные и выходные дни
фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Минздрав РК: работа медицинских организаций в праздничные и выходные дни

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 21:17 26.12.2023

Министерство здравоохранения Республики Крым информирует жителей и гостей региона о работе медицинских организаций в праздничные и выходные дни в период с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года (включительно).

Медицинскими организациями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, будет обеспечено:

  • работа отделений для приема температурящих больных, оказание неотложной медицинской помощи, в том числе на дому, ежедневно с 09:00 до 14:00;
  • динамическое наблюдение за пациентами с новой коронавирусной инфекцией, гриппом и ОРВИ, находящимися на амбулаторном лечении, а также за пациентами, страдающими другими заболеваниями, требующими медицинского наблюдения;
  • доставка лекарственных препаратов для лечения лиц с новой коронавирусной инфекцией на дому при первом посещении (осмотре) пациента медицинскими работниками;
  • забор биологического материала на дому для проведения лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию и грипп, а также его доставку в лаборатории;
  • работа контактных центров медицинских организаций амбулаторно-поликлинического звена по вопросам оказания медицинской помощи и обеспечению лекарственными препаратами, ежедневно с 09:00 до 14:00;
  • проведение плановой вакцинации граждан, в соответствии с графиками работы в праздничные и выходные дни, утвержденными приказами по медицинской организации.
  • дополнительный амбулаторный приём с 3 по 5 января 2024 года с 09:00 до 14:00 врачами узкими специалистами (согласно графика), участковыми терапевтами, участковыми педиатрами, акушерами-гинекологами, стоматологами.
Узнайте больше:  В Раздольненской районной больнице приобретен передвижной палатный рентген-аппарат

Медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь в условиях круглосуточных стационаров, будет обеспечено оказание медицинской помощи больным в условиях круглосуточных стационаров в полном объеме, в соответствии с графиками работы по медицинской организации в праздничные и выходные дни.

Графики работы поликлиник, а также порядок организации медицинской помощи населению в выходные и праздничные дни дополнительно размещены на официальных сайтах всех медицинских организаций.

Служба скорой медицинской помощи будет работать ежедневно и круглосуточно.

Напоминаем о работе «горячей линии» Минздрава Республики Крым», звонки принимаются по номерам телефонов: 122; 8 800 733 33 34; 8 800 733 33 12.

По информации пресс-службы Министерства здравоохранения РК 

Просмотры: 13

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: здравоохранение Крыма

Комментарии для сайта Cackle
здравоохранение Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.