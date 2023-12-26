Минздрав РК: работа медицинских организаций в праздничные и выходные дни

Министерство здравоохранения Республики Крым информирует жителей и гостей региона о работе медицинских организаций в праздничные и выходные дни в период с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года (включительно).

Медицинскими организациями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, будет обеспечено:

работа отделений для приема температурящих больных, оказание неотложной медицинской помощи, в том числе на дому, ежедневно с 09:00 до 14:00;

динамическое наблюдение за пациентами с новой коронавирусной инфекцией, гриппом и ОРВИ, находящимися на амбулаторном лечении, а также за пациентами, страдающими другими заболеваниями, требующими медицинского наблюдения;

доставка лекарственных препаратов для лечения лиц с новой коронавирусной инфекцией на дому при первом посещении (осмотре) пациента медицинскими работниками;

забор биологического материала на дому для проведения лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию и грипп, а также его доставку в лаборатории;

работа контактных центров медицинских организаций амбулаторно-поликлинического звена по вопросам оказания медицинской помощи и обеспечению лекарственными препаратами, ежедневно с 09:00 до 14:00;

проведение плановой вакцинации граждан, в соответствии с графиками работы в праздничные и выходные дни, утвержденными приказами по медицинской организации.

дополнительный амбулаторный приём с 3 по 5 января 2024 года с 09:00 до 14:00 врачами узкими специалистами (согласно графика), участковыми терапевтами, участковыми педиатрами, акушерами-гинекологами, стоматологами.

Медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь в условиях круглосуточных стационаров, будет обеспечено оказание медицинской помощи больным в условиях круглосуточных стационаров в полном объеме, в соответствии с графиками работы по медицинской организации в праздничные и выходные дни.

Графики работы поликлиник, а также порядок организации медицинской помощи населению в выходные и праздничные дни дополнительно размещены на официальных сайтах всех медицинских организаций.

Служба скорой медицинской помощи будет работать ежедневно и круглосуточно.

Напоминаем о работе «горячей линии» Минздрава Республики Крым», звонки принимаются по номерам телефонов: 122; 8 800 733 33 34; 8 800 733 33 12.

По информации пресс-службы Министерства здравоохранения РК