Минздрав РК разъясняет: как хранить инсулин в условиях ограничения электроснабжения

По данным Министерства топлива и энергетики Республики Крым, в регионе продолжает действовать режим временного ограничения электроснабжения. В связи с поступающими вопросами от пациентов с сахарным диабетом, главный внештатный специалист‑эндокринолог Минздрава Республики Крым Ирина Репинская подготовила разъяснения о правилах хранения инсулина.

Инсулин — белковый гормон, крайне чувствительный к внешним условиям. Его химическая структура может разрушиться под воздействием неблагоприятных факторов, из‑за чего препарат теряет фармакологическую активность. Одним из наиболее критичных факторов, влияющих на стабильность инсулина, является температура. Всегда следует ориентироваться на сроки и условия хранения, указанные производителем в инструкции.

Флаконы с инсулином или шприц-ручки, которые используются для ежедневных инъекций, могут храниться при комнатной температуре (до +30°) в течение 4 недель (инсулин детемир – 6 недель, инсулин деглудек – 8 недель). Перед введением инсулин должен иметь комнатную температуру. Запас инсулина должен храниться при температуре +2-8°.

Категорически запрещено замораживать инсулин. При температуре ниже 0 °C вода в растворе замерзает, что разрушает белковую структуру гормона. После разморозки препарат может выглядеть нормально, но его действие будет снижено.

В условиях перебоев с электроснабжением и в жаркую погоду пациентам рекомендуется использовать специальные средства для поддержания нужной температуры хранения препарата — термоконтейнеры, термосумки или охлаждающие чехлы. В них применяют хладоэлементы, которые предварительно замораживают (обычно кладут в морозильную камеру на 2–3 часа, а для полного охлаждения — до 6–8 часов). Если элементы не успели как следует охладиться, контейнер быстрее нагреется. Важно: не следует класть инсулин вплотную к хладоэлементам — это может заморозить препарат.

Для длительных поездок или в условиях сильной жары стоит выбирать термоконтейнеры со встроенным цифровым датчиком температуры — он позволяет отслеживать режим в реальном времени.

Перед каждой инъекцией важно проверять внешний вид инсулина. Нельзя использовать препарат, если он изменил внешний вид: помутнел, расслоился, в нём появились комки или хлопья.

Ирина Репинская также подчеркнула, что термоконтейнер — оптимальное решение для коротких поездок или временных перебоев электроснабжения, но не стоит оставлять в нём инсулин на сутки и дольше без проверки и замены хладоэлементов. В сложных или нестандартных ситуациях, например при планировании многодневной поездки, необходимо проконсультироваться с лечащим эндокринологом — врач даст персональные рекомендации с учётом особенностей терапии.

Важно помнить: если инсулин подвергался воздействию температуры выше +30 °C, либо был заморожен, его эффективность может снизиться. В экстренной ситуации, когда другого выхода нет, требуется строго контролировать уровень глюкозы в крови. При подозрении на потерю активности инсулина (например, если после инъекции не наблюдается ожидаемый эффект или появились необычные симптомы) применять такой препарат нельзя. В случае возникновения вопросов или ухудшении состояния здоровья – следует обратиться к лечащему врачу.

источник: Министерство здравоохранения Крыма

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