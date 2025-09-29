Прямо сейчас:
Минздрав РК: у крымчан есть возможность дистанционной записи на прием к врачу

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:49 29.09.2025

Минздрав РК напоминает о возможности дистанционной записи на прием к врачу. В Крыму введен перечень специальностей врачей, расписание которых доступно гражданам для самостоятельной записи на плановый прием на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также посредством инфоматов, расположенных в медицинских организациях, колл-центров и регистратур медицинских организаций.

Запись через Госуслуги доступна к врачам 14 специальностей:

  • врач – терапевт участковый;
  • врач общей практики (семейный врач);
  • врач-акушер-гинеколог;
  • врач-оториноларинголог;
  • врач-офтальмолог;
  • врач-педиатр участковый;
  • врач-психиатр детский (подростковый);
  • врач-психиатр-нарколог;
  • врач-стоматолог;
  • врач-стоматолог детский;
  • врач-стоматолог-терапевт;
  • врач-детский хирург;
  • врач-хирург;
  • врач-фтизиатр.
Также через Единый портал государственных и муниципальных услуг доступна запись на прием по направлениям, вызов врача на дом, запись на углубленную диспансеризацию.

источник: по информации пресс-службы Минздрава РК 

