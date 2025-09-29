Минздрав РК: у крымчан есть возможность дистанционной записи на прием к врачу

Запись через Госуслуги доступна к врачам 14 специальностей:
- врач – терапевт участковый;
- врач общей практики (семейный врач);
- врач-акушер-гинеколог;
- врач-оториноларинголог;
- врач-офтальмолог;
- врач-педиатр участковый;
- врач-психиатр детский (подростковый);
- врач-психиатр-нарколог;
- врач-стоматолог;
- врач-стоматолог детский;
- врач-стоматолог-терапевт;
- врач-детский хирург;
- врач-хирург;
- врач-фтизиатр.
Также через Единый портал государственных и муниципальных услуг доступна запись на прием по направлениям, вызов врача на дом, запись на углубленную диспансеризацию.
источник: по информации пресс-службы Минздрава РК
