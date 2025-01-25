Минздрав РК: у крымчан есть возможность пройти диспансеризацию или профосмотр

Диспансеризацию рекомендуется проходить всем взрослым раз в три года, а после 39 лет — ежегодно. Обследование включает два этапа. Второй этап назначается при необходимости дополнительного обследования. В прошлом году программа диспансеризации была дополнена исследованием на выявление гепатита С. Пройти диспансеризацию в 2025 году могут граждане, которые родились в 2007, 2004, 2001, 1998, 1995, 1992, 1989, 1986, 1983 и более ранние годы.

Профилактический медосмотр рекомендуется ежегодно проходить всем гражданам, независимо от возраста. Он включает в себя исследования первого этапа диспансеризации и позволяет своевременно выявить хронические неинфекционные заболевания, факторы риска их развития, а также выработать индивидуальные рекомендации для пациентов.

На углубленную диспансеризацию приглашаются граждане, которые переболели новой коронавирусной инфекцией (даже, если диагноз не был подтвержден лабораторно). Комплекс исследований позволяет выявить осложнения, которые могли развиться в следствии перенесенной болезни COVID-19.

С 2024 года для женщин и мужчин в возрасте 18-49 лет при прохождении профилактического осмотра или диспансеризации кроме стандартной программы, проводятся исследования, направленные на оценку их репродуктивного здоровья.Это позволяет выявить заболевания или состояния, которые могут негативно повлиять возможность зачатия ребенка, на последующую беременность и её течение, роды и послеродовой период.

Проверить своё здоровье можно в прикрепленной медицинской организации. Кроме того, напомним, что работодатели могут организовать централизованное прохождение трудовыми коллективами диспансеризации и профосмотров. Для этого следует обратиться к руководству ближайшего лечебного учреждения, согласовать дату приезда медработников.

Уточнить дополнительную информацию или обратиться с проблемным вопросом можно по телефону «горячей линии» 8 800 733 33 34.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК