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Минздрав России предложил ограничить передвижение граждан между регионами
Фото: rottonara, pixabay.com

Минздрав России предложил ограничить передвижение граждан между регионами

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 11:55 07.12.2020

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко предложил для борьбы с распространением коронавируса рассмотреть вопрос об ограничении передвижения между регионами. Кроме того, такие же ограничительные меры следует продумать и для передвижения внутри регионов, считает он.

Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны в том числе требуют, наверное, рассмотрения определенного ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов, чтобы ограничить распространение инфекции, — приводит слова Мурашко ТАСС.

Глава Минздрава подчеркнул, что ограничительные меры будут необходимы, пока не появится возможность влиять на эпидемический процесс с помощью лекарств.

Напомним, весной несмотря на введенный локдаун, нерабочие недели, централизованного запрета на передвижение по стране не было. Президент Владимир Путин предоставил тогда главам регионов право устанавливать особый порядок передвижения граждан и даже закрывать границы субъектов. Некоторые регионы воспользовались тогда этим правом и ввели такие ограничения.

Минздрав России предложил ограничить передвижение граждан между регионами

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