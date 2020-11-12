Минздрав России рекомендовал регионам открыть амбулаторные центры лечения COVID-19

Минздрав России рекомендовал организовать амбулаторные центры диагностики и лечения COVID-19 в регионах. Об этом говорится в указе ведомства, опубликованном в четверг, 12 ноября, на официальном Интернет-портале правовой информации.

Организовать взаимодействие центров с медицинскими организациями, оказывающими скорую медицинскую помощь, и медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях, — говорится в документе .

Также в Министерстве выступили с рекомендацией организовать для заболевших COVID-19 медпомощь на дому с помощью телемедицинских технологий.

«Известия» напоминают: ранее в четверг главам российских регионов было поручено до 16 ноября создать резервные койки для пациентов с COVID-19 и обеспечить лекарствами лечащихся амбулаторно. Глав регионов также обязали взять на личный контроль вопрос обеспечения медицинских организаций, оказывающих медпомощь пациентам с COVID-19, лекарственными средствами, средствами индивидуальной защиты и средствами диагностики коронавируса. Отчет по указанным вопросам должен быть предоставлен в Минздрав до 16 ноября, далее еженедельно.