МинЖКХ : более 370 видов работ выполнены региональным фондом капремонта в Крыму

Капитальными ремонтами охвачено 208 многоквартирных домов Крыма.

Более 370 видов работ выполнены НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым» с начала текущего года. На эти цели израсходовано более 940 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства ЖКХ РК.

В числе этих работ 50 отремонтированных крыш, 62 фасада, замена 262 единиц лифтового оборудования. Капитальными ремонтами охвачено 208 многоквартирных домов.

Строительно-монтажные работы продолжаются на 67 фасадах, 76 кровлях, в 12 подъездах 7 многоквартирных домов меняют лифты. НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым» готовит проектно-сметную документацию ещё на 224 вида работ, 142 — находится в торгах, — говорится в сообщении.

Как раньше сообщалось, в 2019 году был выполнен 641 вид работ на общую сумму более 1 миллиарда 430 миллионов рублей.

Фото: пресс-служба министерства ЖКХ РК.