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МинЖКХ Крыма: «Госуслуги Дом» расширяют функционал
источник фото: пресс-служба МинЖКХ РК

МинЖКХ Крыма: «Госуслуги Дом» расширяют функционал

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:41 17.01.2025

«Госуслуги Дом» расширяют функционал. В новой версии появились две новые возможности.

В настоящее время вышла версия 3.8.0, в которой реализована возможность предоставления гостевого доступа. Теперь собственники жилых помещений МКД могут дать доступ к своей недвижимости людям, которым они доверяют, чтобы делегировать им передачу показаний, оплату счетов, отправку заявок в управляющую организацию.

Для этого требуется телефон гостя, связанный с его аккаунтом на Госуслугах, а также установленное приложение «Госуслуги Дом» на телефоне собственника и гостя. После подтверждения собственником гостевого доступа, гость получает уведомление, и в приложении у него автоматически появляется новый объект с обозначением «Гостевой доступ».

С гостевым доступом можно передавать показания счетчиков, оплачивать жилищно-коммунальные услуги, писать обращения в управляющую или ресурсоснабжающую организацию, в Госжилинспекцию и службу поддержки приложения, заказывать поверку счетчиков и смотреть отчеты о капитальном ремонте. При этом гости не смогут голосовать в общих собраниях собственников, добавляться в домовые чаты, страховать недвижимость.

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Собственник в любой момент сможет отозвать гостевой доступ, а гость – отказаться от предоставленного функционала.

Кроме того, теперь приложение стало доступно владельцам индивидуальных жилых домов, включая дома блокированной застройки.

Чтобы воспользоваться новыми функциями, нужно обновить приложение до версии 3.8.0 или скачать его в RuStore, AppStore, GooglePlay и AppGallery. Авторизоваться можно через подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг. Данные о недвижимости, приборах учета и счетах загружаются автоматически.

источник: по информации пресс-службы МинЖКХ РК 

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