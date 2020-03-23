МинЖКХ Крыма подготовило памятку управляющим организациям и жителям по дезинфекции в домах

Министерством жилищно-коммунального хозяйства Крыма подготовлена памятка управляющим организациям и жителям по дезинфекции в многоквартирных домах. Для предотвращения распространения болезнетворных бактерий и вирусов в МКД управляющие организации должны проводить дезинфекцию.

Министерство ЖКХ рекомендует управляющим организациям ежедневно проводить влажную уборку входных групп, холлов первых этажей, почтовых ящиков, лифтовых кабин, кнопок общего пользования и перил. Эти меры являются механическим методом дезинфекции. Влажная уборка входит в перечень работ и услуг управляющих организаций.

Управляющая организация также может регулярно проводить влажную уборку помещений с применением средств дезинфекции. При химическом методе рекомендуется использовать хлорсодержащие и спиртосодержащие растворы, которые рекомендованы Роспотребнадзором и безопасны для человека.

Управляющие организации оказывают услугу по дезинфекции помещений в рамках средств на содержание общего имущества по заявлениям собственников помещений в МКД. Заявитель оформляет документ от руки или печатает в произвольной форме и ставит свою подпись. Также, одно заявление могут подписать сразу несколько собственников, заинтересованных в решении вопроса.

Отдельно отмечается, что консьержи в многоквартирных домах должны носить медицинские маски или защитные повязки.

По информации пресс-службы Министерства ЖКХ Республики Крым.