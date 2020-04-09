МинЖКХ Крыма рекомендует оплачивать коммунальные услуги дистанционно

В МинЖКХ Крыма напоминают: потребители услуг предприятий жилищно-коммунального хозяйства республики могут их оплачивать дистанционно через личный кабинет. В частности:

абонентам ГУП РК «Вода Крыма» на сайте предприятия доступна функция оплаты за услуги водоснабжения и водоотведения картами платежных систем МИР, VISA, MasterCard без взимания комиссии. Данный способ оплаты не требует авторизации в личном кабинете и доступен при введении лицевого счета абонента. Сверить расчеты за услуги и количество человек по своему лицевому счету можно в личном кабинете на сайте предприятия .

за услуги водоснабжения и водоотведения картами платежных систем МИР, VISA, MasterCard без взимания комиссии. Данный способ оплаты не требует авторизации в личном кабинете и доступен при введении лицевого счета абонента. Сверить расчеты за услуги и количество человек по своему лицевому счету можно в личном кабинете на . в личном кабинете ГУП РК «Водоканал ЮБК» абоненты могут оплатить услуги водоснабжения и водоотведения без комиссии с помощью банковской карты. Оплаченные средства моментально зачисляются на лицевой счет. Также в личном кабинете можно узнать сумму задолженности за услуги, размер ежемесячных начислений по лицевому счету, сведения о приборах учета (при их наличии) и ввести показания приборов учета. Личный кабинет работает круглосуточно в режиме реального времени.

работает круглосуточно в режиме реального времени. оплата услуги отопления абонентам ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» доступна в личном кабинете на официальном сайте .

. абоненты ГУП РК «КР ЕИРЦ» могут оплатить взнос на капитальный ремонт общего имущества в МКД и услугу по вывозу ТКО при помощи интернет-банкинга. Подробная инструкция доступна здесь