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МинЖКХ Крыма рекомендует оплачивать коммунальные услуги дистанционно
иллюстрация: sakhalinmedia.ru

МинЖКХ Крыма рекомендует оплачивать коммунальные услуги дистанционно

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:59 09.04.2020

В МинЖКХ Крыма напоминают: потребители услуг предприятий жилищно-коммунального хозяйства республики могут их оплачивать дистанционно через личный кабинет. В частности:

  • абонентам ГУП РК «Вода Крыма» на сайте предприятия доступна  функция оплаты за услуги водоснабжения и водоотведения картами платежных систем МИР, VISA, MasterCard без взимания комиссии. Данный способ оплаты не требует авторизации в личном кабинете и доступен при введении лицевого счета абонента. Сверить расчеты за услуги и количество человек по своему лицевому счету можно в личном кабинете на  сайте предприятия.
  • в личном кабинете ГУП РК «Водоканал ЮБК» абоненты могут оплатить услуги водоснабжения и водоотведения без комиссии с помощью банковской карты. Оплаченные средства моментально зачисляются на лицевой счет. Также в личном кабинете можно узнать сумму задолженности за услуги, размер ежемесячных начислений по лицевому счету, сведения о приборах учета (при их наличии) и ввести показания приборов учета.  Личный кабинет работает круглосуточно в режиме реального времени.
  • оплата услуги отопления абонентам ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» доступна в личном кабинете на официальном сайте.
  • абоненты ГУП РК «КР ЕИРЦ» могут оплатить взнос на капитальный ремонт общего имущества в МКД и услугу по вывозу ТКО при помощи интернет-банкинга. Подробная инструкция доступна здесь.

Оставайтесь дома и оплачивайте услуги ЖКХ через Интернет! — рекомендуют в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства РК.

 

МинЖКХ Крыма рекомендует оплачивать коммунальные услуги дистанционно

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