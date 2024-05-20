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МинЖКХ РК: изменения тарифа на вывоз ТКО

МинЖКХ РК: изменения тарифа на вывоз ТКО

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 19:05 20.05.2024

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым информирует об изменении тарифа на вывоз твердых коммунальных отходов.

С 1 июля 2024 года в соответствии с Приказом Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым от 28.11.2022 №59/4 «Об установлении предельных единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами Государственному унитарному предприятию Республики Крым «Крымэкоресурсы» на 2023-2027 годы» увеличится размер платы за оказанную услугу по обращению с ТКО.

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При действующих нормативах накопления твердых коммунальных отходов размер платы за единую услугу регионального оператора по обращению с ТКО для жителей городов составит 66,19 рублей за одного человека в месяц.

Для жителей, проживающих в сельской местности, тариф составит 52,95 рублей за одного человека в месяц.

По информации пресс-службы Министерства жилищно-коммунального хозяйства РК

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