МинЖКХ РК: изменения тарифа на вывоз ТКО

С 1 июля 2024 года в соответствии с Приказом Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым от 28.11.2022 №59/4 «Об установлении предельных единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами Государственному унитарному предприятию Республики Крым «Крымэкоресурсы» на 2023-2027 годы» увеличится размер платы за оказанную услугу по обращению с ТКО.

При действующих нормативах накопления твердых коммунальных отходов размер платы за единую услугу регионального оператора по обращению с ТКО для жителей городов составит 66,19 рублей за одного человека в месяц.

Для жителей, проживающих в сельской местности, тариф составит 52,95 рублей за одного человека в месяц.

По информации пресс-службы Министерства жилищно-коммунального хозяйства РК