Мировой чемпион по боксу, уроженец Симферополя Александр Усик отметил свое 35-летие

Чемпиону мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александру Усику вчера, 17 января, исполнилось 35 лет. На странице LomUs в Instagram появилось видео того, как крымчанин отпраздновал свой день рождения. С тортиком, задорным танцем и… новой прической. Воспитанник симферопольской школы бокса Александр Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года.

Напомним, Усик стал чемпионом мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO после уверенной победы, одержанной в поединке с представителем Великобритании Энтони Джошуа единогласным решением судей. После этого Джошуа активировал пункт контракта о возможном реванше и заявил о желании вернуть себе чемпионские пояса.

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