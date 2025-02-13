Мировые СМИ считают разговор Путина и Трампа крахом усилий Запада по изоляции России

Газета The New York Times заявила, что для российского лидера Владимира Путина этот звонок стал важной вехой, означающей крах усилий Запада по его дипломатической изоляции».

NBC News считает, что разговор Путина и Трампа является свидетельством «знаковой смены политики США, которая может дать импульс возрождению партнерских отношений между Москвой и Вашингтоном».

Газета The Telegraph прямо заявила, что «теперь мир принадлежит Путину и Трампу». Журналисты издания считают, что начало официальных переговоров между Вашингтоном и Москвой является значительной дипломатической победой для российского президента. По их мнению, Путин всегда стремился утвердить Россию как одну из ведущих мировых держав наряду с США и Китаем. Поэтому его главным приоритетом было обсуждение украинского конфликта напрямую с Белым домом, минуя Киев.

Для Украины, по словам журналистов, произошедшее стало «мрачной сделкой», поскольку страна не получит ни членства в НАТО, ни гарантий безопасности, ни американских войск для участия в миротворческой миссии.

Британская Daily Mail пишет, что разговор двух президентов «потряс весь мир».

Ранее в среду Белый дом заявил, что прекращает поставки помощи Украине, и такие новости стали ударом для Зеленского. Своими заявлениями Трамп также оказывает давление на других западных союзников, которые были оплотом поддержки Киева, – пишет газета.

Газета The Guardian отметила, что заявления Трампа о переговорах «вызвали тревогу в Киеве и среди его европейских союзников», особенно на фоне слов министра обороны США Пита Хегсета, который исключил прием Украины в НАТО.

Журналисты издания Financial Times по поводу этого события написали следующее:

Самый страшный кошмар президента Франции, который разделяют многие его коллеги, – это российско-американская сделка, заключенная в обход украинцев и европейцев.

Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников сообщило, что главных союзников США в Европе предварительно не уведомили о телефонных переговорах российского и американского лидеров. По словам собеседника агентства, европейские чиновники были «ошеломлены» состоявшимся разговором.

Журналисты также отметили, что подход нынешнего президента США резко отличается от подхода его предшественника Джо Байдена, который не общался напрямую с Владимиром Путиным с начала украинского конфликта и сосредоточился на предоставлении военной и финансовой помощи Киеву.

Агентство Reuters написало, что разговор двух президентов стал «первым большим шагом Трампа» на пути к дипломатическому урегулированию украинского конфликта».

Assosiated Press (АР) указывает, что пока неясно, каким образом в переговорах между Россией и США по Украине будет задействован Владимир Зеленский и будет ли он вообще играть в них какую-либо роль.

Об этом говорит и телеканал Al Jazeera: «Разговор Трампа с Путиным, возможно, также сигнализирует, что Вашингтон и Москва могут разработать соглашение о прекращении боевых действий на Украине в обход Киева, что шло бы вразрез с позицией, которую ранее занимала администрация Байдена».

Французское издание Journal du Dimanche в своей публикации подчеркнуло «давление» со стороны Трампа на Украину в вопросе переговоров.