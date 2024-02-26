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Митинг «Свеча памяти» прошёл в Севастополе

Митинг «Свеча памяти» прошёл в Севастополе

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:50 26.02.2024

В Севастополе прошёл митинг, посвященный Дню защитника Отечества, годовщине Русской весны и начала специальной военной операции. Организаторами выступили филиал государственного фонда «Защитники Отечества» и Комитет семей воинов Отечества.

Митинг «Свеча памяти» прошёл в Севастополе Митинг «Свеча памяти» прошёл в Севастополе Митинг «Свеча памяти» прошёл в Севастополе Митинг «Свеча памяти» прошёл в Севастополе

В сквере Героев специальной военной операции почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к памятнику. В митинге приняли участие заместитель губернатора Александр Кулагин, депутат Законодательного Собрания Татьяна Щербакова, ветераны и участники спецоперации, семьи Героев СВО.

Сегодня мы должны сделать всё, чтобы подвиг Героев СВО помнили наши дети, наши внуки и правнуки. Мы всегда будем прославлять имена Героев, сражавшихся за Родину и отдавших жизнь за справедливость, свободу и историческую память! — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Александра Кулагина.

Руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Елена Анисимова отметила, что подвиги Героев СВО, показавших пример мужества и преданности Родине, не должны быть забыты, они навсегда останутся в наших сердцах.

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Сотрудники и подопечные филиала фонда «Защитники Отечества» по Севастополю в сквере Героев СВО из десятков свечей выложили слово «Помним».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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