Митинг во Владикавказе – «звоночек» всем регионам

Разъяснять, а не запрещать! Помогать, а не штрафовать!

Как известно, сегодня днем во Владикавказе прошла несанкционированная акция протеста. Митинг этот уже назвали: «против вранья и коронавируса». По разным оценкам, в нем приняли участие от 500 до полутора тысяч человек. В какой-то момент провалилась попытка диалога главы региона Вячеслава Битарова с протестующими. В какой-то момент полетели камни. В какой-то момент и площадь перед зданием осетинского правительства была очищена… Всю хронику событий одни посмотрят по федеральным каналам, другие – в сети Интернет. Не это главное.

Важно, что происшедшее – тревожный «звоночек» всем региональным властям: дублируя строгие московские запреты, ограничения, указы и приказы, не учли «местную специфику», не проявили гибкости в диалоге с банками, бизнесом, не вели учет всех обездоленных и бедных.

Главная специфика (вне Москвы) – из двух частей: половина населения работает если не в «темную», то в «серую» точно; даже такие «доходы» — весьма и весьма скромные (уж по московским меркам, однозначно). Запреты на торговлю и прочий мелкий бизнес поставил тысячи людей на грань выживания. Социальные выплаты ведутся по «регистрации», а не по факту (можно подумать, что не прописанный живет сытнее человека с отметкой в паспорте?). Призыв, становиться на учет в Центры занятости разбился о бюрократическую машину, справку о зарплате с последнего места работы. И опля, вместо обещанных 12 тысяч (тоже не густо) человеку предлагают полторы тысячи рублей в месяц. Полторы, Карл! В месяц! Еще с едкими замечаниями, «выходите из тени». А кто же загнал тысячи людей в тень? А еще платежки ЖКХ приходят регулярно, да и банковские кредиты не ждут. Ну а верхом цинизма становится: «доказать, что пострадал от коронавируса».

У нас и так-то чиновников… терпят, а тут столько «милостей» одновременно. И как-то все происходящее плохо вяжется с обещаниями Главы государства… Наложим на это страх и непонимание происходящего (враг – невидим, и вообще все это «где-то там», а вся эта пандемия – «заговор»)… Вот вам и обильно удобренная почва для выхода эмоций. Осталось направить «гнев народный». Для этого достаточно десятков призывов в Интернете.

Вот и в Ростове-на-Дону прошла акция протеста – правда, в режиме онлайн. Люди писали возмущенные комментарии по геолокации местной мэрии. И все о том же, между прочим: о непонимании строгих ограничительных мер, о штрафах (не можем не согласиться, в трудное время не кнут, а пряник нужен!), о пропусках, отсутствия помощи, ценах, зарплатах…

Был бы я марксистом, вспомнил бы знаменитое, «верхи не хотят, низы не могут». Минимум разъяснений и диалога, максимум карательных мер и запретов – глупее политики и не придумать.

Крым и Севастополь… На полуострове с «бутылочным горлышком» (почти острове) – иная специфика. Здесь своевременно был озвучен информационный посыл о «завозном» коронавирусе. Отсюда и «исчадье ада», «источник всех бед» — приезжие, ну или местные, что из-за границы вернулись (тоже по своей сути «приезжие»). Крыму едва не подпортили «обедню» банки с отказами по «нулевым кредитам», но власти вовремя сориентировались. В Севастополе врио губернатора принял историческое (и добавившее ему, лично, очки) решение о выдаче по 3 000 рублей всем (!) семьям с детьми (не по прописке, регистрации, а по факту). Но в Крыму чуть лучше обстоят дела с информированием населения: заседания оперативного штаба ежедневно транслируются в прямом эфире, в том числе, в «сложном» сегменте Фэйсбука. Вот крымчане и даже просят, не щадить нарушителей режима «самоизоляции»…

Но пример Владикавказа – напоминание об ошибках всем регионам. В первую очередь, нужно разъяснять, а не наказывать, помогать, а не штрафовать, разбираться в каждом случае, а не огульно запрещать. Правда же, непонятно, почему очередь в продуктовом – нормально, а очередь в строительном магазине запрещена, почему можно посещать ломбард, но нельзя парикмахерскую, почему нужны пропуска и всегда ли они нужны, почему поход за пропуском – правильно, а поездка на берег моря – жуткое нарушение… Есть шанс, что коллеги господина Битарова внесут коррективы в деятельность своих подчиненных, которые пока только рады запретам режима «самоизоляции», как методу управления простыми людьми. Метод только этот весьма и весьма ломкий.

Сеня Фрименс.