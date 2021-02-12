Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь обратился к крымчанам по вакцинации от коронавируса

Обращение к крымчанам Митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря по поводу вакцинации от коронавируса

Дорогие братья и сестры!

Возлюбленная о Господе паства Симферопольской и Крымской епархии!

Церковь всегда с высоким уважением относится к врачебной деятельности, в основе которой лежит служение любви, направленное на предотвращение и облегчение человеческих страданий. Ныне, благодаря достижениям медицинской науки, в том числе в области профилактики, стали возможны предупреждение и лечение многих болезней.

При этом Церковь напоминает, что любое медицинское вмешательство должно строиться на уважении свободного выбора и достоинства личности.

Сегодня наша страна продолжает борьбу с вредоносным поветрием. Продолжают соблюдаться меры предосторожности. Масочный режим и социальная дистанция.

Нашими учеными разработана вакцина. Шаг за шагом начинается добровольная вакцинация в разных регионах нашей страны, в том числе и на территории Республики Крым.

В связи с этим хочу призвать всех вас к духовному трезвению и рассудительности. Памятуя, что вакцинация – дело добровольное! Призываю всех, кто не имеет противопоказаний, проявить любовь и заботу о своих близких, о всех нас окружающих! А так же благословляю усилить молитву об избавлении от вредоносного поветрия. И да услышит Всемилостивый Господь наши к Нему воздыхания! Желаю вам духовной радости и крепкого здоровья на многая и благая лета!

Божие благословение да пребудет с вами!

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