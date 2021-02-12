Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь обратился к крымчанам по вакцинации от коронавируса

Обращение к крымчанам Митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря по поводу вакцинации от коронавируса
Дорогие братья и сестры!
Возлюбленная о Господе паства Симферопольской и Крымской епархии!
Церковь всегда с высоким уважением относится к врачебной деятельности, в основе которой лежит служение любви, направленное на предотвращение и облегчение человеческих страданий. Ныне, благодаря достижениям медицинской науки, в том числе в области профилактики, стали возможны предупреждение и лечение многих болезней.
При этом Церковь напоминает, что любое медицинское вмешательство должно строиться на уважении свободного выбора и достоинства личности.
Сегодня наша страна продолжает борьбу с вредоносным поветрием. Продолжают соблюдаться меры предосторожности. Масочный режим и социальная дистанция.
Нашими учеными разработана вакцина. Шаг за шагом начинается добровольная вакцинация в разных регионах нашей страны, в том числе и на территории Республики Крым.
В связи с этим хочу призвать всех вас к духовному трезвению и рассудительности. Памятуя, что вакцинация – дело добровольное! Призываю всех, кто не имеет противопоказаний, проявить любовь и заботу о своих близких, о всех нас окружающих! А так же благословляю усилить молитву об избавлении от вредоносного поветрия. И да услышит Всемилостивый Господь наши к Нему воздыхания! Желаю вам духовной радости и крепкого здоровья на многая и благая лета!
Божие благословение да пребудет с вами!
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Срочные сообщения – в
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..