Главная | Актуально | Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон празднует День тезоименитства
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон празднует День тезоименитства
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон празднует День тезоименитства

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:59 09.10.2025

Поздравление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова с днем тезоименитства Главы Крымской митрополии Высокопреосвященнейшего митрополита Симферопольского и Крымского Тихона:

Рад поздравить митрополита Симферопольского и Крымского Тихона с днем тезоименитства!

Владыка Тихон посвятил жизнь служению Церкви и высокой миссии духовного просвещения народа. В своей многогранной деятельности он сочетает христианскую любовь, мудрость и большой управленческий талант.

Благодаря трудам и пастырскому слову Владыки люди обретают веру и силы, чтобы идти по пути добра, милосердия и созидания. Под его руководством Крымская митрополия реализует важные образовательные и благотворительные проекты, направленные на воспитание молодежи, сохранение традиционных ценностей и бесценного культурного наследия России.

Огромное внимание уделяется поддержке наших воинов и жителей исторических регионов.

Крымчане благодарны митрополиту Тихону за решающий вклад в воплощение идеи Президента России о создании грандиозного музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес».

Желаю уважаемому Владыке доброго здоровья, Божией помощи в трудах на благо Церкви и нашей любимой Родины и духовной поддержки небесного покровителя – святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России! – говорится в поздравлении Главы республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Просмотры: 8

