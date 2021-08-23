Мягкое мороженое — вкусный десерт для сладкоежек и отличная бизнес-идея. Что нужно знать о лакомстве

Мягкое мороженое — десерт из топа сладостей, за которыми очереди выстраиваются по всему миру. Причина тому, по сути, одна — невероятно вкусно! Дополнительные основания для любви всенародной: у мягкого мороженого десятки видов, его продают с топпингом и без, большими порциями и поменьше. То есть: на любой вкус, цвет, кошелёк. И — да: именно этот десерт зачастую становится «плацдаром», на котором кулинары испытывают свою креативность. Не верите? Мороженое с горчицей, с пастой, карри, креветками, солью-перцем и даже со вкусом пива — такие «необычности» можно найти на прилавках именно с мягким мороженым. Но! Спроси любого и очень немногие точно смогут ответить, в чём же «суть» этого десерта, и что являет собой процесс его производства.

Время открывать тайны? А готовы ли это сделать компании, которые владеют технологиями? Да никакой это не секрет, отмечают специалисты российского бренда Icedream, продукция которого расходится тоннами по самым разным торговым точкам страны, и давно уже значится в перечне любимых «мороженок» у каждого второго ценителя этого лакомства. Ииииииииии? — спросят особо любопытные. Всё просто: мягкое мороженое изготавливают из специальных сухих смесей. Непросто то, что вкусным десерт может быть только тогда, когда в основу закладываются исключительно натуральные ингредиенты. Если это условие соблюдено досконально, говорят в Icedream, покупатель и получает «на руки» тот самый удивительный продукт, которому уж точно можно присвоить статус «пальчики оближешь».

Ещё одно обязательно условие при производстве мягкого мороженого — специальное оборудование. Так называемый фрезер, который и творит волшебство, превращая смесь в десерт, мягкая сладость и кремообразная текстура которого обеспечивается за счет большого содержания воздуха.

Такая «пластичность», кстати, позволяет придавать мороженому самые разные формы, подавать в разной «упаковке». Таким, к примеру, может быть мороженое торговой марки Icedream:

Мягкое мороженое — сладкоежкам надо знать

Как уже говорили, мягкое мороженое будет тем самым лакомством, за которым не грех и в очереди постоят, только в том случае, если оно будет изготовлено из натуральных ингредиентов.

Натуральный состав — это сухое молоко, без консервантов. При приготовлении смесь разводится водой или молоком, и взбивается во фризере. Правильное мягкое мороженое — очень легкое и воздушное со взбитостью примерно 50-70%. Температура готового мороженого -5-6 С, — поясняют специалисты Icedream.

Для вкусового разнообразия добавляется топпинг — густой сладкий соус.

И, разумеется, в составе топпинга также должны отсутствовать сомнительные добавки.

Как убедиться, что покупаешь то самое мороженое? Ориентироваться на бренд, конечно же. Или просто искать «своё» методом проб и ошибок. Или же превратиться-таки в педанта и просить у продавцов соответствующие документы на их товар. Так, качество продукции торговой марки Icedream подтверждено международным сертификатом FSSC 22000.

Мягкое мороженое — сладкий бизнес

И выгодный. По оценкам специалистов, из десяти покупателей, зашедших в магазин, кафе, ресторан, на фуд-корт за сладостями, семеро «угостят себя» мороженым. И не только себя, но и детей. Ведь, как ни крути, а диетологи при прочих равных советуют покупать именно этот десерт, а не торты да пирожные.

Огромный плюс бизнеса на «сладком холоде» и в том, что смеси для мягкого мороженого — не скоропортящийся продукт, в отличие от мороженого обычного, и не нуждается в особых условий хранения.

Продукт упакован в специальную упаковку (металлизированный ламинат) и может храниться при комнатной температуре от 5 до 25 С порядка 20 месяцев, — говорят специалисты торговой марки Icedream.

При этом производство мягкого мороженого — при наличии качественных смесей и соответствующего оборудования — довольно простое и не затратное в обслуживании, а также не требует для размещения больших помещений.

Идеальный бизнес? Да. И лакомиться мороженым можно «без отрыва от производства» и ограничений… Детские мечты иногда сбываются?