Мясо «Халяль» в Симферополе: сеть мясных бутиков «Алем» — сертифицированная продукция

Тенденция последних лет: по статистике, становится всё больше тех, кто с пристрастием относится к тому, что у них в холодильниках. И, соответственно, к тому, что ежедневно присутствует у них на столе, и от чего… по сути… зависит здоровье и взрослых, и детей. Мясная продукция всё чаще попадает в перечни продуктов, к которым предъявляют повышенные требования. Причём у вопроса — две стороны. С одной: качество как таковое, с другой — мы всё больше отдаём себе отчёт, что эта самая качественная составляющая зависит от того, в каких условиях продукция производится. От процессов, связанных с животными, до реализации товаров конкретному покупателю. Проблема в том, что в случаях с мясом, которым торгуют обычные супермаркеты и магазины, цепочку «Производитель — полка торговой точки» отследить практически невозможно.

Скажете — патовая ситуация? Покупаем, что предлагают, и выбора нет? Ошибаетесь! Это уже не так. Продукция с особым стандартом «Халяль», которая раньше была доступна далеко не многим, сегодня есть в свободном доступе. Такая маркировка — гарантия того, что представленное мясо (и его производные) высочайшего качества, а процесс его производства строго контролируется и сертифицируется на всех этапах. Подсказка для крымчан: такого «класса» говядину в Симферополе можно приобрести в сети мясных бутиков «Алем».

Мы сотрудничаем исключительно с ответственными и проверенными хозяйствами. Халяль — это не только правильно забитое животное, но и правильно выращенное, разделанное в гигиенических условиях, опрятными работниками. А еще мясо Халяль считается совершенно безопасным для здоровья, поскольку оно не содержит никаких вредных примесей. Отсутствие ГМО — это признак высокого качества и экологичности продукта. Вся продукция в нашем магазине соответствует стандартам Халяль и прошла сертификацию Духовным управлением мусульман Крыма, — отмечают сотрудники компании.

Сколько магазинов в сети? Несколько. В частности, в столице Крыма открылся новый мясной бутик Алем, по адресу Симферополь, ул.Маяковского, 12. Отличный повод узнать, что такое по-настоящему качественная продукция — продукция «Халяль»!

Ассортимент сети мясных бутиков «Алем»

А здесь, на самом деле, проще сказать, чего нет в ассортименте мясных бутиков «Алем», чем перечислить всю ту продукцию, которую они предлагают покупателям. Но если говорить в целом, то продукция «Халяль» магазинов «Алем» — это:

говядина, баранина, птица и кролик

маринады, деликатесы и колбасы

и, разумеется, полуфабрикаты

Впрочем, и это ещё не всё: в ассортименте «Алем» — гастрономия замороженная, соленья и салаты, соусы и лаваши. И, кстати, о домашних питомцах своих покупателей в сети мясных бутиков тоже не забывают. Для них есть спецпродукция.

Сеть мясных бутиков «Алем» — и в розницу, и оптом



И это действительно так. Купить мясо в Симферополе стандарта «Халяль» в магазинах «Алем» можно как в розницу, так и оптом большими партиями. При этом продавцы сети помогут сделать оптимальный выбор, с учётом того, для каких целей приобретается продукция.

Наша миссия — это популяризация халяль стандартов и продуктов питания среди населения. Ознакомление людей с нормами питания согласно сунне пророка Мухаммада с.а.в., — подчёркивают в компании. — Продавцы магазинов «Алем» всегда подскажут с правильным выбором мяса на то или иное блюдо. Ведь правильно подобранное мясо — это залог вкусного блюда на вашем столе.

Да и приготовить блюдо в мясных бутиках вам помогут. И фарш сделают, и порежут мясо на необходимые по размеру порции, и зачистят от лишнего жира. Удобно? Домашние повара точно спорить с этим утверждением не будут.

И ещё: для удобства покупателей работает и интернет-площадка сети мясных бутиков «Алем». Онлайн и по телефону можно сделать и предварительный заказ необходимого товара, и заказать доставку на дом.