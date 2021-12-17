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Мэром крымского Белогорска стала женщина – Валентина Варава

Мэром крымского Белогорска стала женщина – Валентина Варава

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:20 17.12.2021

Депутаты городского совета Белогорска сегодня единогласно утвердили кандидатуру главы администрации. Эту должность заняла Валентина Варава.

С утра состоялся конкурс на замещение должности главы администрации Белогорска. В нем приняли участие три кандидата. В финал (на рассмотрение депутатов) прошли двое – глава Чернопольского сельского поселения Белогорского района Валентина Варава и начальник управления по вопросам экономики, развития сельскохозяйственного производства и сельских территорий администрации Белогорского района Алексей Лактионов.

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Мэром крымского Белогорска стала женщина – Валентина ВараваО Валентине Вараве известно не так много. Женщине 34 года. В 2008 году она окончила Феодосийскую финансово-экономическую академию. Член «Единой России». Возглавляла администрацию Чернополья (Белогорского района) с сентября 2019 года. Депутаты отзываются о ней как руководителей с уважением, говорят, «женская рука» наведет порядок в Белогорске.

Мэром крымского Белогорска стала женщина – Валентина Варава

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