Младшеклассники Симферополя сделали медали для крымских бойцов на фронт

Партию самой трогательной детской помощи передали для бойцов к празднованию Дня России в рамках проекта «Народный фронт. Всё для победы!».

Дети из младших классов Симферопольской школы №15 решили порадовать наших ребят на передовой. Это стало уже доброй традицией – в прошлый раз школьники сделали подарки ко Дню Победы, которые порадовали бойцов! Дети вместе с родителями и учителями своими руками сделали специальные медали.

Конец учебного года не помеха – открытие летних площадок школы и заряд нереального позитива от наших детей для бойцов! Народный фронт доставит это сокровище прямо в руки нашим бойцам. А ещё мы показали детям специальный видеопривет для школьников прямо с позиций! Наши дети и наши бойцы самые лучшие!, — говорит руководитель регионального исполкома Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.

В этот раз вместе со сделанными своими руками подарками ребята вместе с учителями также собрали сладкую «поддержку» и записали коллективное обращение к бойцам, его тоже покажут прямо в блиндажах.