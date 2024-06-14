Мнение: что будет с ипотекой и рынком недвижимости, когда закончится льготная программа

С 1 июля 2024 года, напоминают Banki.ru, банки перестанут выдавать льготную ипотеку под 8% годовых. Разбираемся, что будет с рынком недвижимости после этого.

Особенности программы

Льготная ипотека давала возможность всем совершеннолетним гражданам РФ приобрести жилье от застройщика по сниженной ставке. Можно было купить как квартиру, так и дом, в том числе земельный участок для его возведения.

По льготной программе можно было получить до 6 млн рублей с первоначальным взносом до 30%. Срок ипотеки — до 30 лет.

Почему отменяют льготную ипотеку

Льготную ипотеку ввели в 2020 году и постоянно продлевали. За четыре года из-за этой программы вырос спрос на новостройки и, следовательно, цены на них. Как указано в обзоре финансовой стабильности ЦБ, прекращение льготной ипотеки и корректировка условий других льготных программ могут привести к временному сокращению спроса на жилье и стабилизации цен. Это поможет постепенно сократить дисбаланс между первичным и вторичным рынками.

Как отмена программы повлияет на рынок ипотеки

Как говорит аналитик Банки.ру Инна Солдатенкова, вес льготного кредитования после прекращения действия льготной программы ощутимо снизится. Повлияет на рынок и изменение условий по семейной ипотеке — далее расскажем, как их могут скорректировать.

Отмена льготной ипотеки замедлит рост цен на первичное жилье. Также произойдет перераспределение спроса на вторичный рынок и ИЖС, — говорит Инна Солдатенкова. — Однако выдача ипотек на вторичное жилье будет ограничена высокими ставками, которые сохранятся на таком уровне в ближайшее время.

Стоит ли брать ипотеку

По мнению аналитика Банки.ру Инны Солдатенковой, не всегда оформление льготной ипотеки позволяет сэкономить — в большинстве случаев кредиты с господдержкой распространяются на первичное жилье, стоимость которого в последние два года превышала стоимость вторичного жилья.

Также, принимая решение об оформлении ипотеки, Инна Солдатенкова рекомендует отталкиваться от:

— стоимости жилья;

— ожидаемого размера ежемесячного платежа;

— ваших финансовых возможностей.

Во второй половине года получить ипотеку станет сложнее — на это будут влиять высокие ставки по базовым программам банков и ужесточение регулирования. Со сложностями столкнутся заемщики, у которых уже есть кредиты и/или ипотека, поскольку пристальное внимание банки будут уделять показателю долговой нагрузки. Если он превысит 50%, в ипотеке с высокой долей вероятности откажут, — отмечает аналитик.

Вы можете рассчитать комфортный для вас ежемесячный платеж с помощью ипотечного калькулятора.

Как отмена программы повлияет на цены

Как отмечает основатель управляющей компании Smarent Виктор Зубик, отмена льготной ипотечной программы, скорее всего, приведет к снижению спроса на новостройки. Также ожидается снижение цен и на вторичном рынке, так как большее количество людей будут выбирать более доступные варианты жилья.

Если планируете долгосрочное проживание, то покупка квартиры сейчас может быть выгодной. Особенно с учетом того, что новостройки возводятся в перспективных районах, где развитие инфраструктуры в будущем увеличит спрос и стоимость жилья, — считает эксперт. — Для инвестиций покупка может быть рискованной, так как краткосрочные колебания цен после отмены льготной программы могут привести к тому, что вы не сможете продать квартиру по желаемой цене в ближайшем будущем.

Также, по мнению эксперта, лето 2024 года не лучшее время для продажи квартиры из-за неопределенности на рынке и возможного снижения спроса.

Какие есть альтернативы

На рынке остаются и другие госпрограммы, которыми можно воспользоваться, если вы подходите под требования.

IT-ипотека

Эта программа доступна сотрудникам аккредитованных Минцифры IT-компаний.

— Ставка: до 5% годовых.

— Максимальная сумма: в регионах с населением менее 1 млн человек — 9 млн рублей, а в городах-миллионниках — 18 млн рублей.

— Первоначальный взнос: от 20%.

— Срок: до 30 лет.

По условиям программы у заемщиков в возрасте от 36 до 50 лет зарплата должна быть:

— От 150 тыс. рублей в Москве.

— От 120 тыс. рублей в городах-миллионниках.

— От 70 тыс. рублей в остальных случаях.

Семейная ипотека

Ее также отменяют с 1 июля 2024, но после этого будет действовать новая семейная ипотека, которую планируют продлить до 2030 года. До 1 июля действуют следующие условия:

— Ставка: до 6% годовых.

— Максимальная сумма: 12 млн рублей на покупку жилья в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и 6 млн рублей — в других регионах.

— Первоначальный взнос: от 20%.

— Срок: до 30 лет.

Ипотека доступна семьям с детьми, в том числе удочеренными или усыновленными. Можно купить жилье в новостройке. Вторичка тоже подходит, если располагается в сельской местности Дальневосточного федерального округа.

Полные условия, которые будут действовать после 1 июля, пока не озвучены. Однако есть предварительные условия, которые обсуждаются:

— Ипотеку под 6% смогут получить семьи, где есть дети младше 6 лет.

— Для семей с двумя несовершеннолетними детьми старше 6 лет рассматривают ставку в 12%.

— Также рассматривается вариант привязки льготы по семейной ипотеке к количеству детей в семье.

Сельская ипотека

Подойдет тем, кто планирует взять ипотеку для покупки или строительства недвижимости в сельской местности.

— Ставка: до 3% годовых.

— Сумма: до 6 млн рублей.

— Первоначальный взнос: от 20%.

— Срок: до 25 лет.

Какую недвижимость можно купить:

— Квартиру в новостройке до пяти этажей.

— Квартиру на вторичном рынке в доме не старше 5 лет, если продавец — физическое лицо, либо не старше 3 лет, если юридическое/ИП.

— Дом или участок под строительство.

Дальневосточная и Арктическая ипотека

Подходит для тех, кто хочет купить жилье на Дальнем Востоке или в Арктической зоне. По этим двум программам условия одинаковые:

— Ставка: до 2% годовых.

— Сумма: до 9 млн рублей при покупке жилья площадью более 60 м².

— Первоначальный взнос: от 20%.

— Срок: до 20 лет.

Какие еще планируются изменения на рынке

Еще одно изменение с 1 июля 2024 года — введение макропруденциальных лимитов по ипотеке. Эта мера нужна для ограничения кредитования заемщиков с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН). А именно, ЦБ ограничивает процент выданных кредитов заемщикам, у которых нагрузка выше 50%.

По мнению аналитика Банки.ру Инны Солдатенковой, это приведет к увеличению доли отказов по кредитным продуктам для заемщиков с высоким ПДН. Однако в ближайшее время также могут появиться новые ипотечные программы, по которым удастся взять деньги на льготных условиях. Разберем их.

— Зеленая ипотека. Это ипотека со сниженной ставкой для строительства или покупки экологичного жилья.

— Ипотека для ИЖС. ИЖС — это индивидуальное жилищное строительство. Власти разрабатывают новую льготную программу конкретно для ИЖС из-за роста спроса. Если ее введут, получится взять деньги на покупку или строительство частного дома по ставке ниже рыночной.

источник: Banki.ru