Мнение: для решения проблемы вододефицита в Крыму за 5 лет ничего не делалось

За последние пять лет в Крыму не было предпринято действенных мер для решения проблемы вододефицита в регионе. Работы по замене изношенных водопроводных сетей до сих пор находятся на стадии размышлений. Об этом в комментарии РИА Новости Крым заявил депутат Госсовета РК Валерий Аксёнов.

Не требуются десятки миллиардов рублей (для замены инженерных сетей – ред.). Отсутствует понимание, на каких улицах Симферополя надо производить замену водопроводных сетей. Пока все на стадии размышлений. Инициаторами должны быть городские власти, — сказал Аксёнов.

Он также отметил, что в Крыму «частным образом» пробурено более двух тысяч скважин, однако точное их количество неизвестно. По словам депутата, министерство ЖКХ Республики и ГУП РК «Вода Крыма» не ведут комплексный учет скважин.

Ранее Аксёнов констатировал в Facebook, что в Крыму «ничего не делается для сбора сезонных вод в горах».

По его мнению, быть ответственным за водообеспечение Республики должно одно ведомство, но пока обязанности делятся между министерством ЖКХ РК и крымским госкомитетом по водному хозяйству.

Лебедь, рак и щука не позволяют решать многие вопросы, — подытожил парламентарий.

К мнению Валерия Аксёнова можно добавить все тот же тезис о непоследовательности местных чиновников. В том числе, и в разделении задач на «первоочередные» и «второстепенные». Так, многомиллионные перекладывания тротуарной плитки в центре Симферополя и строительство театра кукол (пока театр никак не напоминающего) по своим затратам равны модернизации системы водоснабжения и канализования всей крымской столицы. Что важнее?