Без паники, но воды Симферополю хватит только на три месяца

Вариант «вода только по графику» — уже реальность.

За что можно и нужно критиковать крымских чиновников – за непоследовательность. Это касается многих историй: и с тарифами на мобильную связь, и с ремонтными дорожными работами, и с ценами (в контексте логистики), и с водоснабжением. Продолжительное время «ответственные лица» заявляли: воды хватит. Сегодня сообщается о том, что в Симферополе будут вводиться графики почасового водоснабжения и прочие ограничительные меры.

Зачем далеко ходить. Вот оптимистичные сообщения ноября прошлого года, еще раз ноября – как раз про то, что «графиков не будет», января – про то, что «дефицита воды нет». Наперед знаем, что нам ответят: ситуация изменилась, притока воды в водохранилища нет, сухая зима, форс-мажор… А «запасной вариант»? А он и был все это время именно в виде ограничения потребления и введения графиков.

А реальность такова. Питьевой воды для снабжения Симферополя (при отсутствии достаточных осадков) осталось на 3 месяца.

Полезный объем воды, используемый для Симферополя из всего водного ресурса, отобранного из водохранилищ, к сожалению, составляет 38%. Из всего объема, который отбирается – порядка 35 миллионов кубометров воды в год – используется экономикой города 38%. Первоочередные задачи на ближайшие годы – уменьшить потери в сетях, — заявил глава Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации РК Игорь Вайль.

Так, на начало февраля, в Симферопольском водохранилище 11,7 млн. кубометров воды (полный объем 35 миллионов), в Аянском водохранилище — 700 тысяч кубометров (полный объем более 3 млн. кубометров), в Партизанском водохранилище — 11,4 млн. кубометров (полный объем — 34 млн. кубов). Хватит дней на 90-100.

На сегодняшний день у нас порядка 28 млн. кубометров минус 5 млн. – это мертвый остаток в водохранилищах, который взять невозможно. Ежесуточное потребление Симферополя – от 140 до 150 тысяч кубометров. Если говорить о том, что мы не ожидаем осадков до паводкового периода, который по многолетним наблюдениям у нас ожидается в мае-июне, а прошлом году только июль, то у нас запасов где-то 90-100 дней при таком расходе, — подчеркнул руководитель Госкомитета водного хозяйства.

По словам Игоря Вайля, администрации Симферополя необходимо разработать меры для сокращения потребления воды в крымской столице. В администрации крымской столицы сообщили , что графики подачи воды уже разрабатываются. По словам главы администрации Елены Проценко, ограничения не коснутся социально значимых объектов. А вот население (что частные дома, что многоэтажки) «попадут под графики». Они будут обнародованы со временем.

А потом пойдут дожди… Надеемся…

Сегодня есть притоки воды по рекам в водохранилища. Среднесуточные притоки в эти три водохранилища составляют около 35 тыс. кубометров. Дальше будут осадки, в каком количестве прогнозировать мы не можем, поэтому сравнивая с прошлым годом, у нас была аналогичная ситуация и осадки которые выпали в мае-июне обеспечили потребности Крыма водными ресурсами, которыми мы пользуемся до сих пор. Идет нормальная работа, никаких стрессовых ситуаций, по крайней мере, в водохозяйственном комплексе, нет, — успокоил Игорь Вайль.

В любом случае сокрушаться и паниковать не стоит. Были в новой истории Крыма и более засушливые годы, была и вода по графикам. И уж точно это не повод спекулировать на политические темы (в соцсетях и в украинских СМИ именно «под этим соусом» муссируется тема водоснабжения Крыма). И да, уж точно нашим чиновникам стоит быть более последовательными и честными. Но это тема для отдельного подробного разговора.

Сеня Фрименс.

ДОПОЛНЕНО: Как сообщила на своей странице в Facebook глава администрации города Елена Проценко, уже с 10 февраля холодная вода будет подаваться в жилые дома только утром и вечером, а горячая… только по выходным.