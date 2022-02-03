Мнение: для Крыма важны поправки в закон в части понятия «гостевой дом»

Причем еще до наступления курортного сезона.

Скорейшее принятие поправок в действующий Закон о туризме в части введения понятия «гостевой дом» до наступления высокого курортного сезона позволит оперативно легализовать такие «средства размещения». Такое мнение выразил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

Нам осталось полшага до успеха. Для разрешения деятельности гостевых домов есть два пути, один из них короткий. Есть законопроект о внесении изменений в действующий закон о туризме, который находится в высокой степени проработки и прошел согласование со всеми органами власти. Этот законопроект готов к внесению в Правительство и Государственную Думу. И есть проект Федерального закона о туризме — это более масштабный серьезный документ, который будет обсуждаться, скорее всего, в течение всего 2022 года. То, что касается пока изменений в действующий закон, то его необходимо внести на ближайшую сессию Государственной Думы и при определенной поддержке принять до наступления сезона. Этот законопроект позволяет ввести, прежде всего, понятие «гостевой дом» и возможность ведения в нем предпринимательской деятельности, вносит изменения в ряд законодательных актов, которые инициированы со стороны МВД и других ведомств, позволяет сохранить регистрацию в жилых помещениях, так как гостевой дом остается жилым помещением, сохраняются тарифы ЖКХ и земельного налога, а также есть возможность выбрать форму налогообложения, — отметил крымский министр.

Известно, что законопроект находится на согласовании в Министерстве юстиции РФ и после этого поступит на рассмотрение в Правительство.

Вадим Волченко отметил как один их механизмов регулирования деятельности необходимость в ближайшее время создать и вести федеральный реестр гостевых домов, который подразумевает для их собственников определенный переходный период и статус легализации, соответственно, не попадая под фискальные санкции либо проверки.

По предварительным подсчетам, только в Крыму это порядка 600 млн. рублей дополнительных прямых налоговых поступлений, введение в легальное поле около 70 тысяч номеров и 9 тысяч домов, которые были выявлены минкурортов РК за последнее время.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!