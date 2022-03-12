Постоянный представитель республики Крым при Президенте РФ, вице-премьер Совмина РК Георгий Мурадов считает, что доверять нынешней украинской власти на переговорах нельзя. Пообещать (ради прекращения огня) они могут все что угодно, а как будет на деле… Политикам «незалежной» веры нет.

Украинские элиты никогда не руководствуются международными договоренностями или юридическими гарантиями. Это хорошо знают крымчане и севастопольцы на собственном горьком опыте. Доверять, что они сдержат данные обещания, нельзя, — сказал Мурадов РИА Новости .

Исторических примеров немало. В 1991 году на референдуме крымчане проголосовали за автономию в качестве субъекта СССР, после развала которого полуостров вопреки воле народа был оставлен под юрисдикцией Украины.

Крымчане тогда приняли свою конституцию, закрепившую широкие права автономии для полуострова. Однако шаг за шагом эти права были максимально урезаны киевскими властями, и только референдум 2014 года расставил все на свои места. Такова цена обещаний националистов о соблюдении прав крымчан, — заявил политик.

Мурадов выразил опасение, что со временем могут возникнуть и реваншистские настроения на Украине, ведущие к новым угрозам для Крыма, Донбасса и российской безопасности в целом.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!