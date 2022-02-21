Мнение: экономика Крыма адаптировалась к работе в период пандемии  

Экономика Крыма адаптировалась к функционированию в период пандемии, об этом свидетельствует анализ макроэкономических показателей развития республики за 2021 год. Об этом сообщила вице-премьер – министр финансов РК Ирина Кивико.

Анализ макроэкономических показателей развития Республики Крым за прошедший год позволяет уверенно говорить об адаптации экономики региона к функционированию в условиях пандемии, — сообщила она.

По словам вице-премьера, по итогам 2021 года ожидается полное восстановление экономики, рост ВРП составит 6,4% с объемом 542,1 млрд. рублей. В среднесрочной перспективе ежегодное увеличение валового регионального продукта планируется на 1,7% – 2,5%.

По ее словам, восстановление деловой активности отмечается во всех сферах экономики республики, но основными драйверами роста стали промышленность, сельское хозяйство и туризм.

Вице-премьер отметила, что за прошедший год собственные доходы бюджета составили 79,2 млрд руб., что на 28,5% больше, чем в 2020 году, что позволило существенно увеличить расходы на социальную сферу.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!