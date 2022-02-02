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Мнение: эксперт КФУ рассказала, повлияет ли коронавирус на курортный сезон в Крыму
иллюстрация: пресс-служба КФУ

Мнение: эксперт КФУ рассказала, повлияет ли коронавирус на курортный сезон в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 15:00 02.02.2022

Курортный сезон в Крыму состоится обязательно, так как для населения полуострова туристическая отрасль является существенным доходом. При соблюдении антиковидных мер коронавирус не сможет повлиять на курортный сезон. Об этом сообщила доцент кафедры туризма Крымского федерального университета Екатерина Лукьяненко.

Если отельеры будут ответственно выполнять все ограничительные меры, которые требует Роспотребнадзор, а это и контроль температуры, и жёсткие требования сертификатов о вакцинации при заселении в места отдыха, то мы сможем избежать усугубления эпидемиологической ситуации на полуострове в летний период времени. Может быть маятниковый эффект. Если одни курортные дестинации летнего отдыха введут более жёсткие меры, то поток туристов перенаправится туда, где более лояльные условия, – цитирует пресс-служба вуза Екатерину Лукьяненко.

По словам специалиста, крымские отели давно организовывают работу с соблюдением актуальных санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора, потому всегда готовы к приёму отдыхающих. Кроме того, избежать резкого роста заболеваемости коронавирусом поможет вакцинация.

В прошлом году была вспышка коронавирусной инфекции после летнего сезона, но стоит помнить, что чем выше процент привитого населения, тем меньше в итоге число тяжело заболевших. Эти факты не будут отрицать даже те, кто стоит на яркой позиции антивакцинации, – отмечает специалист.

За прошедшие сутки в Крыму COVID-19 подтверждён у 513 человек.

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