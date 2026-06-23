России пора перестать быть толерантной и признать истинные цели и причины, по которым сегодня, как и 85 лет назад, с нами хочет воевать нацистская Европа. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.

По словам Шатрова, в Советском Союзе было принято говорить о том, что СССР победил фашистскую Германию, но это было только частью правды – мы победили всю нацистскую Европу во главе с Германией, подчеркнул эксперт.

Мы были, наверное, более воспитанные и толерантные… А ведь действительно это была война со всей Европой, которая сдалась Гитлеру и начала действовать в его интересах. И были не какие-то военнопленные, которых гнали впереди немецких рот на российские окопы – это были полноценные дивизии большинства стран Европы, которые воевали на Восточном фронте наравне с фашистскими, – напомнил гость эфира.

После распада СССР новоевропейцы вновь решили, что надо воспользоваться этим и поживиться, и сегодня они готовы опять под чьим-то руководством организовать такую же бойню, добавил собеседник.

И обратите внимание, как Германия продолжает пытаться перехватить инициативу и чуть ли не под своим руководством организовать этот поход на восток. То есть настолько аналогии прямые, – сказал Шатров.

Причем если Запад раньше причину своей агрессии в отношении России, русских и вообще славян хоть как-то скрывал или пытался объяснить, то теперь маски сброшены, добавил политолог.

И сегодня Европа заявляет открыто даже не о том, что намерена продолжать помогать Украине, через которую ведет сейчас гибридную войну с РФ, а о подготовке к полноценному участию в боевых действиях против Россией к 2030-му году, сказал Шатров.

Мне кажется, даже в период Второй мировой войны не то что хитрее, а стыдливее действовали… Даже в начале специальной военной операции о своих планах они (представители западных, европейских элит – ред.) говорили как-то завуалировано, придумывали объяснения своим действиям… А сейчас стыда никакого нет – в открытую говорят, что готовятся к войне с Россией всей Европой, – сказал политолог.

Объясняется это, по его мнению, тем, что не только Гитлер считал нас людьми второго сорта, но и все европейцы.

Ранее власти Крыма, отдавая 22 июня дань памяти жертвам Великой Отечественной войны и говоря о подвиге советского народа, победившего фашизм в годы Второй мировой, отметили важность уроков, которые должна вынести наша страна из событий 85-летней давности, вновь находясь в военном конфликте с Западом.

источник: РИА Новости Крым

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