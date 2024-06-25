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Мнение: гибель отдыхающих на пляже в у после удара ATACMS — убийство
фото: пресс-служба Правительства Севастополя/ТАСС

Мнение: гибель отдыхающих на пляже в Крыму после удара ATACMS — убийство

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:20 25.06.2024

Подхлестываемый Западом военный раж принимает чудовищные формы, такое мнение высказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, выступая на «Примаковских чтениях». Он назвал убийством гибель отдыхающих на пляже в Крыму после удара ракетами ATACMS по Севастополю:

Пока подхлестываемый Западом военный раж совсем не утихает. Более того, он принимает чудовищные формы, как, например, убийство отдыхающих, по-другому не скажешь, на севастопольском пляже, среди которых были и дети, — цитирует высказывание ТАСС.

Ушаков отметил, что в мире растет понимание того, что без России урегулировать конфликт просто невозможно.

На мой взгляд, это единственный результат разрекламированного саммита в Бюргенштоке, — подытожил он.

Примаковские чтения» впервые были проведены в 2015 году. Форум приобрел статус авторитетной площадки для обсуждения сценариев развития международных отношений, вызовов в сфере международной безопасности, а также новых моделей взаимодействия субъектов мировой политики. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума. 

источник: ТАСС

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