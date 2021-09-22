Мнение: как поставить точку в обсуждениях вопроса: «Чей Крым?»

Политолог, эксперт по странам Ближнего Востока Евгений Сатановский заявил , что вопрос принадлежности Крыма волнует не только украинцев «от Зеленского до Гордона», а также американцев, европейцев и турок. Он отметил, что никто из высказывающихся не говорит, чей Крым, если не российский. По словам эксперта, их недосказанность можно понять.Сатановский написал в своем блоге, что те страны, кто считают, что Крым – не Россия, могут сыграть в игру «Ну-ка отбери».

Отберешь у нас Крым — твой будет, – продолжил политолог.

Он подчеркнул, что желающих сыграть в игру не видно.

Сатановский напомнил, что США «отжали» Калифорнию и Флориду у Мексики и Испании, а у России купили Аляску. Он предположил, что Россия могла бы тоже не признавать эти регионы, «сформировать их правительства в изгнании, назначить туда губернаторов и начать борьбу за возвращение наших исконных территорий, ныне оккупированных Соединенными Штатами«.

Он отметил, что если РФ не признает эти регионы в составе США, то будет иметь право направлять корабли в прибрежные воды Соединенных Штатов.

Также, по словам Сатановского, если президент Турции Реджип Эрдоган не может жить без Крыма, «то пускай там и живет«. Политолог предложил провести рокировку с обменом должности главы Крыма Сергея Аксенова на пост турецкого президента.

Тому – Анкару, этому – Симферополь, – написал Сатановский в своем блоге.

Он также добавил, что Россия «горячо поблагодарит» турок за то, что они не хотят признавать выборы в Крыму.

«Линию Сатановского» продолжил политический аналитик Константин Стригунов. По его мнению, своим заявлением о непризнании выборов в Госдуму РФ на территории Крыма и Севастополя Госдеп США может спровоцировать Россию на ответные шаги – отказ признавать выборы в некоторых штатах Америки.

Вообще с тем же успехом мы бы могли не признавать выборы в Конгресс, президента США в тех штатах, которые американцы силой в ходе войны отняли у Мексики. Только, в отличие от того, что произошло тогда, воссоединение Крыма и России произошло в результате волеизъявления крымского народа и в полном соответствии с международным правом, – сказал Стригунов.

Он подчеркнул, что позиция американских властей указывает на их готовность не признавать выборы в Госдуму и двух субъектов Российской Федерации – Республики Крым и города Севастополя.

Всё это указывает на откровенное вмешательство в дела России и не признание её территориальной целостности, — резюмировал политолог.