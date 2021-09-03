Мнение: как продление дачной амнистии скажется на рынке недвижимости

Продление дачной амнистии на 5 лет до 2031 года поможет развитию рынка загородной недвижимости в краткосрочной и среднесрочной перспективе, рассказали «Газете.Ru» аналитики ЦИАН .

О востребованности программы дачной амнистии свидетельствует то, что все последние кварталы постоянно растет показатель ввода жилья населением. При этом существенную часть этого «ввода» составляет легализация ранее построенных сооружений, — пояснил руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

Эксперт указывает на устойчивый рост интереса россиян к загородной недвижимости, благодаря чему потребность в оформлении документов надлежащим образом сохраняется. По словам Попова, сейчас многие сталкиваются с тем, что приобретаемое жилье полностью или частично не поставлено на кадастровый учет. Наличие возможности легализовать эти объекты поможет рынку, считает он.

В документации на загородную недвижимость (и на участки, и на строения) до сих пор много нерешенных проблем. Как указывает заместитель руководителя департамента публичного права НИУ ВШЭ Лариса Солдатова, процесс легализации построек и оформления земли в собственность занимает много времени даже с учетом дачной амнистии.

Часто для того, чтобы подать документы для дачной амнистии, надо решить проблемы по оформлению границ участка, например, если соседи установили границы некорректно, а суды длятся по 2-3 года, — сказала Солдатова «Газете.Ru».

Кроме того, нельзя забывать, что люди часто ждут до последнего, поэтому есть объективная потребность в продлении этой амнистии, подчеркивает она.

Также законопроект о дачной амнистии снимает правовую коллизию, связанную с оформлением недостроев, что может снять еще одну важную проблему. Кроме того, власти будут обязаны информировать граждан о том, какое строительство возможно на участках, чтобы в будущем избежать таких скандалов, как с поселком «Речник» в Крылатском.

Это не первая попытка расширить и продлить программу дачной амнистии. Ранее законопроект представлял Росреестр. В нем предполагалось разрешить приватизацию земельных участков, принадлежащих гражданам на праве постоянного пользования и пожизненного наследуемого владения, которые нельзя передать наследникам без выкупа земли на общих основаниях. Тогда эксперты назвали проект чрезмерно казуистичным и не учитывающим интересы собственников сооружений и соседних участков.

Действующей дачной амнистией с 2006 года воспользовались уже свыше 14 млн человек.

Источник: Газета.Ru

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