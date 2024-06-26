Мнение: комментарии из Киева по атаке на Крым продиктованы бессилием Украины на поле боя

Комментарии советника офиса президента Украины Михаила Подоляки после ударов Киева по Севастополю показали, что эта атака продиктована бессилием Киева на поле боя —

Комментируя слова Подоляки о том, что в Крыму якобы «нет и не может быть никаких пляжей, туристических зон и признаков мирной жизни, а весь полуостров — военная цель», эксперт назвал это заявление бесчеловечным и обратил внимание на презрительное отношение властей Киева к жителям полуострова.

Они готовы их уничтожать и показали это стрельбой по пляжу совершенно определенно. Надо сказать, что жители Крыма для них были чужими всегда. Они еще в 2014 году всячески оспаривали результаты референдума, но не удивились им, потому что прекрасно знали настроения жителей полуострова, которые всегда считали себя частью России, — пояснил Жарихин.

Он выразил уверенность, что ожесточение к жителям Крыма было свойственно киевским властям все последние годы, однако сейчас «на них срывают бессильную злобу сразу по многим причинам».

Это провал и на поле боя, и на совершенно бесславной конференции в Швейцарии, и страх, что союзники поменяют отношение к Украине, перестав ее поддерживать, — отметил эксперт. — Они этого боятся, поэтому срывают зло на мирных жителях. Это бесчеловечное поведение украинской власти к любым гражданским.

источник: ТАСС