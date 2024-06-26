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Мнение: комментарии из Киева по атаке на продиктованы бессилием Украины на поле боя
Фото SHOT с пляжа Учкуевка

Мнение: комментарии из Киева по атаке на Крым продиктованы бессилием Украины на поле боя

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:05 26.06.2024

Комментарии советника офиса президента Украины Михаила Подоляки после ударов Киева по Севастополю показали, что эта атака продиктована бессилием Киева на поле боя — здесь. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Комментируя слова Подоляки о том, что в Крыму якобы «нет и не может быть никаких пляжей, туристических зон и признаков мирной жизни, а весь полуостров — военная цель», эксперт назвал это заявление бесчеловечным и обратил внимание на презрительное отношение властей Киева к жителям полуострова.

Они готовы их уничтожать и показали это стрельбой по пляжу совершенно определенно. Надо сказать, что жители Крыма для них были чужими всегда. Они еще в 2014 году всячески оспаривали результаты референдума, но не удивились им, потому что прекрасно знали настроения жителей полуострова, которые всегда считали себя частью России, — пояснил Жарихин.

Он выразил уверенность, что ожесточение к жителям Крыма было свойственно киевским властям все последние годы, однако сейчас «на них срывают бессильную злобу сразу по многим причинам».

Это провал и на поле боя, и на совершенно бесславной конференции в Швейцарии, и страх, что союзники поменяют отношение к Украине, перестав ее поддерживать, — отметил эксперт. — Они этого боятся, поэтому срывают зло на мирных жителях. Это бесчеловечное поведение украинской власти к любым гражданским.

источник: ТАСС

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