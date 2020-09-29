Мнение: Крым может стать площадкой для переговоров по Нагорному Карабаху

Армянская и азербайджанская общины Крыма призывают стороны, конфликтующие в Нагорном Карабахе, к диалогу, площадкой для проведения переговоров может стать Крым, заявил РИА Новости депутат Госдумы Руслан Бальбек.

Крымская армянская и азербайджанская общины крайне встревожены тем, что происходит в Нагорном Карабахе, они обращаются к воюющим сторонам с призывом о перемирии и переводе горячей фазы конфликта в переговорную. Примером того, как разные культуры и конфессии живут мирно бок о бок, может послужить Крым. Мы готовы предоставить площадку на полуострове и предлагаем официальным Баку и Еревану сесть за стол переговоров и решить проблему мирным путем, — заявил депутат.

Отметим, что глава региональной армянской национально-культурной автономии Крыма Георгий Акопян призвал прекратить военные действия в Нагорном Карабахе, а глава крымской региональной азербайджанской национально-культурной автономии Гафис Абасов — не допускать никаких провокаций.

В частности, Акопян заявил, что военные действия нужно прекратить как можно быстрее, чтобы избежать жертв, особенно среди мирного населения.

Нужно мирное урегулирование. Ни одной войной никаких вопросов не решить. Будут только жертвы с обеих сторон, — сказал РИА Новости Акопян.

В свою очередь глава крымской региональной азербайджанской национально-культурной автономии Гафис Абасов заявил, что на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе задача общин — обеспечить межнациональное согласие и мир в Крыму и не допускать никаких провокаций, с чьей бы стороны они не были.

В этом вопросе с моим армянским коллегой есть полное взаимопонимание, — подчеркнул Абасов.