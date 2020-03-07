Горячие новости
Главная | Крым и мир | Крым и Украина | Мнение: Крым не нуждается в воде с Украины

crimeapress_news

Мнение: Крым не нуждается в воде с Украины
Фото: ФБ

Мнение: Крым не нуждается в воде с Украины

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым и Украина 21:23 07.03.2020

Спикер Госсовета РК Владимир Константинов заявил, что Крым не нуждается в воде с Украины. Об этом он сказал в интервью РИА Новости.

Константинов не исключил, что воду, которую будет поставлять Киев, могут «напичкать химикатами». Парламентарий отметил, что полуострову не нужна вода от страны, которая называет Крым «своим». Сами местные жители не прикоснутся к воде, власти которой «исповедуют нацизм».

Если они называют Крым украинским, а это не соответствует действительности, то нам вода в таком случае ни в каком виде не нужна. Это первое. Во-вторых, пока у власти на Украине находятся люди, которые исповедуют нацизм как главную идеологию, прикасаться к этой воде крымчане не будут… Мы совершенно им не доверяем. Столько, сколько они нам делали гадостей, колоссальные убытки нам нанесли, — заявил Константинов.

По словам Константинова, использование украинской воды может быть опасно для жизни. Также он добавил, что в Республике Крым есть своя программа обеспечения водой и работа в этом направлении ведется.

Мнение: Крым не нуждается в воде с Украины

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.