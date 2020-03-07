Мнение: Крым не нуждается в воде с Украины

Спикер Госсовета РК Владимир Константинов заявил, что Крым не нуждается в воде с Украины. Об этом он сказал в интервью РИА Новости .

Константинов не исключил, что воду, которую будет поставлять Киев, могут «напичкать химикатами». Парламентарий отметил, что полуострову не нужна вода от страны, которая называет Крым «своим». Сами местные жители не прикоснутся к воде, власти которой «исповедуют нацизм».

Если они называют Крым украинским, а это не соответствует действительности, то нам вода в таком случае ни в каком виде не нужна. Это первое. Во-вторых, пока у власти на Украине находятся люди, которые исповедуют нацизм как главную идеологию, прикасаться к этой воде крымчане не будут… Мы совершенно им не доверяем. Столько, сколько они нам делали гадостей, колоссальные убытки нам нанесли, — заявил Константинов.

По словам Константинова, использование украинской воды может быть опасно для жизни. Также он добавил, что в Республике Крым есть своя программа обеспечения водой и работа в этом направлении ведется.