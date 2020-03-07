Мнение: Крым не нуждается в воде с Украины

Спикер Госсовета РК Владимир Константинов заявил, что Крым не нуждается в воде с Украины. Об этом он сказал в интервью
Константинов не исключил, что воду, которую будет поставлять Киев, могут «напичкать химикатами». Парламентарий отметил, что полуострову не нужна вода от страны, которая называет Крым «своим». Сами местные жители не прикоснутся к воде, власти которой «исповедуют нацизм».
Если они называют Крым украинским, а это не соответствует действительности, то нам вода в таком случае ни в каком виде не нужна. Это первое. Во-вторых, пока у власти на Украине находятся люди, которые исповедуют нацизм как главную идеологию, прикасаться к этой воде крымчане не будут… Мы совершенно им не доверяем. Столько, сколько они нам делали гадостей, колоссальные убытки нам нанесли, — заявил Константинов.
По словам Константинова, использование украинской воды может быть опасно для жизни. Также он добавил, что в Республике Крым есть своя программа обеспечения водой и работа в этом направлении ведется.