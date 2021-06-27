Мнение: Крым после сильных дождей обеспечен питьевой водой до конца года

Запасов воды в крымских водохранилищах после прошедших с 16 по 20 июня сильных и продолжительных ливневых дождей хватит, как минимум, до конца года. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС директор компании «Водные технологии» Анатолий Копачевский.

Ялта и весь Южный берег Крыма водой обеспечены. При рациональном использовании в Алуште тоже воды будет достаточно. Есть все основания считать, что воды в родниках, источниках до конца года хватит, а в начале следующего периода мы по анализу многолетней статистики видим, что количество осадков несколько возрастет, поэтому на хозяйственно-питьевые нужны, на социальные задачи, думаю, что сейчас недостатка в воде не будет. До конца года воды хватит, в том числе в Симферополе, — сказал Копачевский.

Напомним, на этой неделе в Крыму прошли сильные дожди, ставшие причиной подтоплений, действует режим ЧС регионального масштаба.