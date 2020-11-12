Мнение: крымский климат идеально подходит для реабилитации переболевших коронавирусом

Крым — идеальное место для реабилитации людей, которые переболели новой коронавирусной инфекцией. Такое мнение выразил председатель Комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета РК Алексей Черняк. По словам парламентария, приезд людей из числа переболевших не несет риска для полуострова и не повлияет на рост заболеваемости среди крымчан.

Крым еще с давних времен славился своим климатом, здесь работает большое количество санаториев, которые специализируются именно на лечении дыхательных органов, а мы все прекрасно знаем, что новая коронавирусная инфекция поражает именно их. Морской, горный и лесной воздух способен смягчить последствия болезней подобного рода, а в некоторых случаях даже может спасти жизнь, подтверждение тому множество примеров в истории санаторно-курортного лечения республики. Ежедневные прогулки вдоль побережья и в горах Крыма могут положительно повлиять на восстановление легких, — отметил депутат.

Черняк уточнил, что в России для этих целей также подходят Алтайский, Ставропольский и Краснодарский края.

По его словам, переболевшие коронавирусом люди не несут угрозы для персонала здравниц.

Сотрудники санаториев и гостиниц уже опытны в вопросах работы с такими гостями, они прошли полный курс обучения по соблюдению требований Роспотребнадзора в целях недопущения распространения инфекции. Летний период это доказал: в объектах размещения полуострова не было ни одной вспышки инфекционного заболевания, — подытожил Алексей Черняк.

Фото и материалы: пресс-служба Госсовета РК.